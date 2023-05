NRK felt av PFU i Atle Antonsen-saken

Klagen fra Antonsen gjaldt en episode i NRK-programmet Arena og et innslag på Nyhetsmorgen.

Antonsen mener at NRKs framstilling er i strid med hele sju punkter i Vær Varsom Plakaten (VVP). Men PFU kom fram til brudd på ett av dem, punkt 3.2. Der står det blant annet at god presseskikk er å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

Paragraf 4.14, som gjelder samtidig imøtegåelse, var det grundig debatt om. Til slutt falt utvalget ned på at det ikke var grunn til fellelse på dette punktet.

Etter NRKs syn var dekningen bred og balansert. NRK påpekte i sitt svar til PFU at det var et problem at ingen av de involverte partene på noe tidspunkt stilte opp til noe intervju eller svarte på spørsmål om hva som hadde skjedd.

Dette er Pressens Faglige Utvalg Ekspandér faktaboks Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund.

Formålet er å fremme den etiske og faglige standarden i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

Utvalget legger pressens etiske regelverk Vær varsom-plakaten til grunn for sine vurderinger.

Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

Utvalget består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Kilde: Norske Presseforbund

PFUs medlemmer understreket gang på gang at det er viktig at debatter i mediene fortsatt må kunne holdes med stor takhøyde, men at disse programmene var for ensidige.

– Jeg skjønner at det er vanskelig når en part ikke stiller, men da må man lete etter andre stemmer som stiller. Jeg synes panelet var ensidig, sa PFU-medlem Gunnar Kagge fra Aftenposten.

Han påpekte viktigheten av at programleder bryter av, korrigerer og minner om at det ikke er motstemmer.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier NRK tar fellelsen til etterretning.

– Jeg er redd for at slike fellelser skal bidra til at redaksjoner kvier seg mer enn de burde for å ta opp viktige og kontroversielle saker til debatt på direkten fordi de frykter at noen skal si noe som er upresist eller gå litt langt, sier Kalbakk.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk er redd slike fellelser vil føre til at redaksjoner kvier seg for å debattere kontroversielle saker. Foto: David Skovly / NRK

Samtidig er Kalbakk glad for at NRK ikke ble felt på punktet om samtidig imøtegåelse, altså at Antonsen skulle ha vært til stede i debatten.

– Hvis det skulle ha vært et krav i denne saken, så hadde det ikke vært mulig å ha disse debattene, sier Kalbakk.

Antonsen reagerte blant annet på en uttalelse fra kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, der hun ifølge klagen sier at noe av det interessante med saken er at det ikke er noen uenighet om hva som har skjedd.