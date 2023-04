25.000 arbeidstakere gikk ut i streik mandag. Fredag var det varslet en opptrapping med ytterligere 17.000 arbeidstakere ut i streik, etter brudd mellom NHO, LO og YS.

Torsdag ettermiddag bekrefter NHO og LO at streiken er over.

De har varslet en pressekonferanse hos Riksmekleren klokken 17.

– Streiken avsluttes umiddelbart, og folk kan gå tilbake til jobb så snart det lar seg gjøre, opplyser partene i en pressemelding.

300 organiserte i Handel- og kontor ved Ikea Furuset er i streik. De mener de har hatt reallønnsnedgang over en lang periode. Foto: Snorre Tønset / NRK

Den varslede nedstengingen av flere smelteverk skal være noe av bakgrunnen for at partene nå har kommet til enighet.

Bedrifter i Kristiansand, Bremanger og Lillesand, blant flere, hadde måtte begynt nedstengingen av sine smelteovner om streiken hadde blitt trappet opp fredag.

Langvarig streik og nedstenging kan føre til ett års utsatt produksjon, skriver E24.

Brudd og storstreik

Bruddet i forhandlingene skjedde søndag, etter at LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa nei til Riksmeklerens skisse. NHO skal ha godtatt denne.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet til LO var dermed reallønnsvekst og økt kjøpekraft, for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.

– Gapet mellom tallet som stod på papiret, og det medlemmene våre faktisk ville fått, er det jeg kaller «lekepenger», uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter bruddet.

Hun mener forhandlingene aldri nådde et nivå som ville gitt arbeidstakerne økt kjøpekraft.

NHO ga uttrykk for at de var overrasket da LO ikke takket ja til tilbudet.

Streiken har rammet bredt i samfunnet, med færre fergeavganger, nedgang i produksjon og begrensninger i varehandel.

Nedgang i ølproduksjon har særlig satt sitt preg på befolkningen, som flere steder stod i kø tidligere denne uken for å sikre seg.

Skisse på 5,2 prosent

NRK har fått bekreftet at skissen fra riksmekleren – som LO forkastet søndag – baserte seg på flere elementer for å nå en total ramme på 5,2 prosent:

Sentralt tillegg til alle: 1,9 prosent

Lønnstillegg som følger med fra i fjor: 1,4 prosent

Såkalt glidning, altså lønnstillegg som gis lokalt: 1,9 prosent

Det er størrelsen på de lokale tilleggene striden stod om i dagene som fulgte.

Den såkalte glidningen, altså det lønnstillegget som kan fremforhandles lokalt på arbeidsplassene, har LO-lederen kalt «monopolpenger».

Årsaken er at Følsvik mener store arbeidstakergrupper ikke vil kunne få så store lønnstillegg lokalt.

– Hvis NHO vil møte oss og snakke om et resultat som gir 5,2 prosent i faktisk lønnsøkning til alle våre medlemmer, da kommer jeg løpende til forhandlingsbordet, har Følsvik tidligere sagt til NRK.