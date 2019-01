Etter det NRK får bekreftet ligger det søndag kveld an til dette blir laget KrF går inn i Erna Solbergs regjering med denne uken:

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (33) fra Evje i Aust-Agder

fra Evje i Aust-Agder Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (57) fra Gjesdal i Rogaland

fra Gjesdal i Rogaland Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (38) fra Bergen

KrFs seierherre i kampen om partiets retningsvalg, Kjell Ingolf Ropstad, har selv bedt om å få bli barne- og familieminister etter det NRK får opplyst.

Der får han ansvaret for å følge opp en barne- og familiereform med særlig fokus på ressurssvake, som KrF fremholdt som sin kanskje viktigste seier etter regjeringsforhandlingene på Granavollen.

NRKs opplysninger om Ropstad er i tråd med det Dagens Næringsliv først meldte søndag.

SOM FORVENTET: Kjell Ingolf Ropstad er spådd å overta som KrF-leder senere i vår, og får i regjering ansvaret for partiets kanskje fremste profilsaker. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Om kabalen blir slik må dagens barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H), enten få andre oppgaver i regjeringen eller returnere til Stortinget som menig representant for Trøndelag.

Bollestad trolig matminister

NRK får også langt på vei bekreftet VGs opplysninger om at KrFs fungerende partileder, Olaug Bollestad, blir ny landbruks- og matminister.

I så fall overtar hun jobben til Bård Hoksrud (Frp), som enten må få en annen statsrådspost eller sendes tilbake til en roligere hverdag som stortingsrepresentant.

57 år gamle Bollestad har sittet på Stortinget siden 2013 og var før dette ordfører i Gjesdal kommune i Rogaland. Av yrke er hun opprinnelig utdannet sykepleier.

BOLLEMINISTER: Olaug Bollestad, her med matpakke og kaffe i gangene under Stortinget, skal overta Bård Hoksruds jobb. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter det NRK får opplyst har man også vurdert andre roller for Bollestad, som for eksempel eldreminister-posten eller en tilværelse som parlamentarisk leder i Stortinget. Det siste er det nå trolig Hans Fredrik Grøvan som ligger an til å bli.

Sexolog overtar bistandsbudsjettet

Hvem som skulle bli KrFs tredje statsrådskort i tillegg til lederduoen har vært et spenningsmoment. Søndag ble VG først til å melde at det etter alle solemerker blir Dag Inge Ulstein fra Bergen.

38-åringen fra Sula på Sunnmøre er utdannet sexolog og har jobbet som både familierådgiver og i ulike lederstillinger i helsevesenet frem til han ble heltidspolitiker og sosialbyråd i det borgerlige byrådet i Bergen i 2013. Han gikk av året etter i protest mot at Høyre og Frp gikk i mot eget byråd i spørsmålet om Bybanen skulle gå over Bryggen.

Han har siden markert seg som en sterk kritiker av Fremskrittspartiet, og var den store drivkraften bak at KrF skiftet side i Bergens-politikken i forbindelse med valget i 2015. Ulstein satt som finansbyråd og nestsjef i Harald Schjelderup (Ap) sitt byråd frem til november i fjor, da han offentliggjorde at han ville gi seg i lokalpolitikken.

Etter avgangen som byråd åpnet han for å jobbe med internasjonalt arbeid, og sa at han vurderte å ta med seg familien og reise til Afrika som misjonær.

Å oppholde seg mye utenlands får han alle muligheter til i sin nye jobb som utviklingsminister. Det norske bistandsbudsjettet er på 35 milliarder kroner, og styres i dag av Nikolai Astrup (H).

NRK har ikke fått bekreftet om Astrup får fortsette i en annen rolle i regjeringen eller om han sendes tilbake til Stortinget, hvor han var leder av finanskomiteen frem til han ble statsråd for nøyaktig ett år siden.

Verken Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad eller Dag Inge Ulstein har svart på NRKs henvendelser søndag kveld.