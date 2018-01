Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande møttes tirsdag til sitt andre møte om statsrådskabalen, etter at det søndag ble klart at Venstre går inn i regjeringen.

Se oversikt over alle endringene NRK har fått bekreftet av kilder i bunn av saken!

OVER OG UT: Per-Willy Amundsen (Frp) er, etter det NRK kjenner til, på vei ut av regjeringen etter bare et drøyt år som justisminister. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Etter det NRK erfarer skal både justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og klimaminister Vidar Helgesen (H) ut av regjeringen.

Det blir gjort flere endringer i regjeringens sammensetning enn de som må til for å gi plass til Venstre.

Blant annet skal det utnevnes en egen eldreminister for første gang, får NRK opplyst.

Tre statsrådsposter til Venstre

Slik det ligger an tirsdag kveld får Venstre tre statsråder. Med forbehold om at ingenting er klart før alt er klart, sier NRKs kilder at Venstres kabal blir seende slik ut:

Trine Skei Grande (48) blir trolig kulturminister

Ola Elvestuen (50) blir trolig klima- og miljøminister

Iselin Nybø (36) blir trolig forsknings- og høyere utdanningsminister

Som partileder har Grande kunnet velge helt fritt hvilken statsrådspost hun selv ønsker, med unntak av postene som finansminister eller utenriksminister, skrev VG mandag,

Elvestuen ligger an til å overta som klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H) som går ut av regjeringen.

BLIR STATSRÅD: Iselin Nybø (V) fra Randaberg i Rogaland ligger an til å bli statsråd for forskning- og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Foto: Mona Linseth

Iselin Nybø mistet stortingsplassen etter valget sist høst, men ligger an til et realt comeback dersom hun overtar halve Kunnskapsdepartementet onsdag.

NRK får bekreftet at departementet deles i to, og at Nybø trolig får tittelen forsknings- og høyere utdanningsminister. Samtidig skal Høyre beholde en kunnskapsminister med ansvar for barnehager og skoler.

Sanner, Røe Isaksen og Mæland flyttes

NYE OPPGAVER: Monica Mæland går fra Næringsdepartementet til Kommunaldepartementet får NRK bekreftet. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Etter det NRK erfarer skal nåværende næringsminister Monica Mæland flyttes for å bli sjef for det som i dag er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nøyaktig hvilken tittel hun får der er fortsatt uklart.

Det betyr at kommunereformens far, Jan Tore Sanner, bytter felt. Etter det NRK får opplyst skal han til Kunnskapsdepartementet. Høyre-nestlederen overtar dermed ansvaret for et av Høyres viktigste politikkområder.

Sanner får samtidig ansvar for å følge opp det som i regjeringens ferske plattform blir omtalt som et «integreringsløft», og en mulig tittel blir derfor kunnskaps- og integreringsminister.

BLIR MED VIDERE: Etter det NRK kjenner til vil Torbjørn Røe Isaksen (H) fortsette i regjeringen, men ikke nødvendigvis som kunnskapsminister. Foto: Berit Roald / NPK

Dermed skal også dagens kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), flytte på seg. Etter det NRK erfarer er det etter eget ønske. Han nevnes av kilder som mulig ny arbeids- og sosialminister eller næringsminister.

Helleland får nytt ansvar

Dagens kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skal fortsette i regjeringen selv om Trine Skei Grande overtar jobben hun har i dag.

NY POST: Linda Hofstad Helleland går av som kulturminister onsdag, og blir samtidig utnevnt til ny barne- og likestillingsminister etter det NRK erfarer. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Helleland blir etter alle solemerker ny barne- og likestillingsminister, ifølge NRKs kilder. Det betyr at Høyre overtar denne posten fra Frp, og at dagens barne- og likestillingsminister Solveig Horne går ut av regjeringen.

Det skal være viktig for Høyre å beholde Helleland i en synlig rolle spesielt fordi hun er av svært få Høyre-profiler fra Trøndelag.

Til gjengjeld for posten Høyre overtar har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for å opprette en egen statsråd for eldre-saker. NRK har ikke fått bekreftet hvem som blir tidenes første eldreminister.

Listhaug får hele Justisdepartementet

MEKTIGERE: Sylvi Listhaug (Frp) ligger, etter det NRK erfarer, an til å få ansvar for hele Justis- og beredskapsdepartementet, inkludert innvandringsfeltet. Hun må imidlertid gi fra seg ansvaret for integreringen. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Som NRK skrev allerede mandag går det også mot mer makt til omstridte Sylvi Listhaug (Frp). Hun har i dag ansvar for innvandring- og integrering i Justisdepartementet.

Etter det NRK får opplyst skal Listhaug overta og justisminister Per-Willy Amundsens ansvar for politi, rettsvesen og beredskap.

Samtidig skal hun beholde ansvaret for innvandring. En mulig ny tittel kan bli justis- og innvandringsminister, slik NRK skrev mandag.

Dette innebærer også at Per-Willy Amundsen går ut av regjeringen.

Samtidig flyttes integrerings-porteføljen, altså ansvaret for de innvandrerne og flyktningene som allerede er kommet til landet, ut av Listhaugs departement og over til en annen statsråd som nevnt over, trolig fra Høyre.

Det skal være både Erna Solbergs og Trine Skei Grandes håp at dette grepet skal bidra til å dempe konfliktnivået mellom Venstre og Frp i innvandrings- og integreringspolitikken.

Ekstraordinært statsråd onsdag ettermiddag

NRK er kjent med at det er planlagt ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag, hvor de nye statsråden formelt skal utnevnes.

Den utvidede regjeringen vil troppe opp på Slottsplassen en gang på ettermiddagen.

Høyres stortingsgruppe er innkalt til gruppemøte klokken 13.30 onsdag. Disse møtene holdes normalt onsdag klokken 15.

– Jeg har et håp om at vi er ferdige denne uken, sa Erna Solberg til NRK da hun besøkte Solamøtet i Stavanger mandag.

Der røpet hun lite om potensielle nye statsråder, men løftet litt på sløret om de kommende regjeringsendringene:

– Det kan godt tenkes at vi endrer på departementsstrukturen. Jeg har et veldig pragmatisk forhold til hvordan en regjering skal fungere. I enkelte perioder er det enkelte områder som kreves ekstra innsats, og da kan det være godt å ha en egen statsråd på det området i stedet for bare å følge de gamle strukturene.

– Hvis du skal gjennomføre store reformer, for eksempel, så må vi tåle å ha flere statsråder i ett departement, sa hun.

Dette vet vi om statsrådskabalen:

Navn NRK har fått bekreftet i Erna Solbergs utvidede regjering: Navn Parti Ny rolle Tidligere rolle Erna Solberg H Statsminister Uendret Siv Jensen Frp Finansminister Uendret Trine Skei Grande V Kulturminister Ny i regjering Ola Elvestuen V Klima- og miljøminister Ny i regjering Iselin Nybø V Forsknings- og høyere utdanningsminister Ny i regjering Sylvi Listhaug Frp Justis- og innvandringsminister Innvandrings- og integreringsminister Monica Mæland H Kommunalminister Næringsminister Linda Hofstad Helleland H Barne- og likestillingsminister Kulturminister Jan Tore Sanner H Kunnskaps- og integreringsminister Kommunalminister Torbjørn Røe Isaksen H Flyttes - men ikke bekreftet til hvor Kunnskapsminister Nikolai Astrup H Skal inn - men ikke bekreftet til hvor Ny i regjering Ine Marie Eriksen Søreide H Utenriksminister Uendret Bent Høie H Helse- og omsorgsminister Uendret Ketil Solvik-Olsen Frp Samferdselsminister Uendret Frank Bakke-Jensen H Forsvarsminister Uendret Jon Georg Dale Frp Landbruks- og matminister Uendret Per Sandberg Frp Fiskeriminister Uendret Terje Søviknes Frp Olje- og energiminister Uendret