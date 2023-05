NRK brøt god presseskikk, men fikk også ros av PFU

Dagsnytt 18 sendte et innslag om hvem som «bør få være medlem av Den Norske Forleggerforening». Et forslag om å kaste ut forlaget Legatum Publishing ble diskutert. En debattant uttalte blant annet at Legatum «driver med fascistisk litteratur».

Klager :

Legatum Publishing reagerte på at de ikke fikk delta i debatten. Ifølge klager ble det fremført sterke påstander som forlaget burde fått svare på, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, om samtidig imøtegåelse. Klager viste blant annet til formuleringer om «reinspikka fascisme» og «forlag som er klart antidemokratiske».

Mediet:

NRK opplyste at redaksjonen bevisst lot være å invitere Legatum til debatten, selv om forlaget ønsket å delta. Redaksjonen ønsket en prinsipiell debatt om kriteriene for å være medlem i Forleggerforeningen. Hvis Legatum var med, ville debatten fått mindre prinsipiell karakter, anførte NRK. I stedet hentet NRK inn en uttalelse fra forlaget, som programlederen leste opp i sendingen. NRK fremhevet også at programlederen påpekte underveis at Legatum ikke var til stede i studio.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg understreker at den som utsettes for sterke anklager av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse, jf. VVP 4.14. En slik imøtegåelse skal publiseres samtidig som anklagene, det vil si i samme publisering.

4.14 på direkte TV

I direktesendinger vil det kunne oppstå situasjoner der det ytres anklager som utløser retten til samtidig imøtegåelse uten at den som angripes er til stede i studio. I slike tilfeller er mediene presseetisk forpliktet til å styre debatten, gjennom å avskjære anklagene, og så snart som mulig gi den angrepne part muligheten til å ta til motmæle.

PFU merker seg at NRK valgte å ikke invitere Legatum Publishing, selv om bakgrunnen for debatten var et utspill med anklager mot Legatum. Utvalget understreker at NRK var i sin fulle rett til å gjøre et slikt redaksjonelt valg, og at det bare er NRK som kan bestemme hvem som skal delta i deres debatt, jf. VVP 2.1, om redaktøransvaret.

Samtidig medførte det redaksjonelle valget i dette tilfellet et særlig ansvar for å moderere debatten, da NRK måtte kunne forvente angrep mot forlaget. PFU ser at NRK var forberedt på dette, og innhentet en uttalelse fra Legatum på forhånd, samt at programlederen påpekte underveis at forlaget ikke var der. Utvalget viser også til at klager fikk slippe til med et leserinnlegg i etterkant, og finner det prisverdig at redaksjonen har forsøkt å veie opp for Legatums manglende stemme i sendingen.

Ikke avskåret godt nok

Likevel ble det publisert en rekke påstander om klager i debatten. PFU viser blant annet til uttalelsene «de driver med (…) fascistisk litteratur» og «slipper inn forlag som er klart antidemokratiske». Utvalget understreker at det skal være stor takhøyde for løpende politisk debatt og sterke karakteristikker av meningsmotstandere, men konkluderer med at dette var sterke påstander av faktisk art som utløste rett til samtidig imøtegåelse.

PFU finner det kritikkverdig at NRK ikke fikk styrt debatten strammere, gjennom å avskjære de forventede anklagene i større grad. Debattanten fikk gjentatte muligheter til å ytre svært kraftige påstander om klager.



NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. april 2023



Gunnar Kagge, Jonas Stein, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Nina Hernæs

Dissens:

PFUs mindretall merker seg at det ble ytret flere sterke utsagn om Legatum Publishing i sendingen, uten at forlaget var der for å forsvare seg. Mindretallet forstår at forlaget reagerer på dette.

Slik mindretallet ser det, må disse utsagnene imidlertid først og fremst forstås som subjektive karakteristikker av forlagets politiske ståsted og litteraturen som utgis, ikke sterke påstander av faktisk art som utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Mindretallet understreker at det skal være stor takhøyde på meningsplass, spesielt i løpende politisk debatt. Det må også være et visst handlingsrom i direktesendte programmer, hvor ytringer ikke lar seg forhåndsredigere.



Mindretallet anerkjenner også at NRK gjorde flere grep for å veie opp for klagers manglende stemme. NRK innhentet en uttalelse fra forlaget på forhånd, som ble lest opp. Programlederen påpekte at klager ikke var der. Og ikke minst ga NRK forlaget mulighet til tilsvar i etterkant i form av et leserinnlegg.

Oslo, 24. april 2023



Anne Weider Aasen og Eivind Ljøstad