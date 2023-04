NRK brøt god presseskikk i omtale av prest

Foto: PFU

NRK skrev i januar 2023 at en sokneprest skal ha bedt biskopen i Møre «om økonomisk fallskjerm» for å slutte. Det ble sitert fra biskopens svarbrev til presten. Det ble også henvist til nettpubliseringen i en kort nyhetsmelding i Dagsrevyen og Distriktsnyhetene Møre og Romsdal.

Klager:

Soknepresten opplevde NRKs omtale krenkende, og mente det handlet om en personalsak som ikke hadde noe i offentligheten å gjøre. Slik klager så det, hadde NRK ikke god nok innsikt i saken fordi det omtalte brevet var del av et større sakskompleks. Klager opplyste å ha kontaktet NRK om feil, men at disse ikke ble rettet. Klager mente det ikke var dekning for å skrive at han «nå ber om penger for å slutte». Han reagerte også på betegnelsen «fallskjerm», og på å bli omtalt som «kvinneprestmotstandar», og anførte at NRK feilaktig fremstilte det som at han bevisst hadde søkt seg til en menighet med flere kvinnelige prester. En grunn til at han søkte seg til Giske, var tvert imot at det kun var én annen prest der, en mann. For øvrig stilte klager spørsmål ved journalistens habilitet, da hun skal ha en frivillig tjeneste i en menighet i området.

Mediet:

NRK mente saken hadde offentlig interesse, og avviste at det omhandlet private forhold. Brevet var ikke unntatt offentlighet, og det kom frem at det inngikk i en lengre korrespondanse, anførte NRK. Videre opplyste NRK å ha lagt inn en presisering etter publisering, for å komme klager i møte. NRK opplevde det imidlertid vanskelig å få svar på hvilke konkrete feil klager ønsket rettet. Redaksjonen forsto først ved mottak av PFU-klagen at det var feil at klager hadde søkt seg til et sted med kvinnelige prester. Feilen ble rettet straks NRK ble klar over den. NRK beklaget at feilen ikke ble fanget opp tidligere, men påpekte at klager ikke løftet den frem da NRK flere ganger spurte ham om konkrete feil. For øvrig anførte NRK at journalistens sporadiske og frivillige oppgaver i en annen menighet ikke innebærer noe verv som gir problematiske bindinger.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at journalisten i dette tilfellet ikke innehar noen verv eller rolle som skulle tilsi at hun ikke kunne dekke saken, eller som NRK burde opplyst om, jf. punktene 2.2 og 2.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP). På generelt grunnlag minner utvalget likevel om at redaktører og journalister alltid må være seg bevisst egen rolle, og hva man kan delta og engasjere seg i, uten at det går på bekostning av journalistikkens integritet og troverdighet.

Ikke en privatsak

PFU kan forstå at klager misliker søkelyset på situasjonen han står i, men viser til at det ikke er uvanlig at mediene omtaler sluttpakker og andre forhold i arbeidslivet. Utvalget kan heller ikke se at NRK har omtalt private forhold, og mener klager må akseptere offentlig interesse om stillingen og forhold knyttet til den.

Feil skal rettes

Mediene skal tilstrebe en korrekt fremstilling, jf. VVP 3.2, men noen ganger skjer det feil. Ikke alle feil er like alvorlige, men feil skal rettes. I dette tilfellet merker PFU seg at NRK publiserte en feil om at klager hadde søkt seg til en menighet med flere kvinnelige prester. Utvalget forstår at klager reagerer på denne feilen, gitt den kritiske konteksten den inngikk i. PFU registrerer videre at det var kontakt mellom partene etter publisering, men at det skal ha vært noen utfordringer i kommunikasjonen knyttet til hva konkret som måtte rettes. PFU merker seg at klager påpekte feilen i en SMS til journalisten noen dager etter publisering, mens NRK først rettet feilen etter at PFU-klagen var mottatt. Utvalget mener rettelsen ikke veier tilstrekkelig opp for det opprinnelige overtrampet.

Vinkling uten forbehold

Utvalget noterer seg også at klager mener NRK har benyttet en tittel det ikke er dekning for, jf. VVP 4.4. Når det gjelder karakteristikken «kvinneprestmotstandar», mener PFU at klager må akseptere denne gitt hans teologiske ståsted. Videre må NRK også kunne betegne en sluttpakke som en «fallskjerm». Spørsmålet er imidlertid om NRK har dekning for at det er klager som ber om penger for å slutte. NRKs vinkling og tittel er skarp og konstaterende. Samtidig merker PFU seg at NRK ikke har det fulle bildet av saken; NRK har sitert fra biskopens svarbrev til klager, men har ikke hatt tilgang til all korrespondanse. Som PFU har påpekt tidligere, er det viktig å ta nødvendige forbehold når saken ikke er tilstrekkelig opplyst. Et annet moment som taler for forbehold, er at verken klager eller biskopen har ønsket å kommentere saken, og dermed heller ikke har bidratt med eventuelle korrigeringer.

Slik utvalget ser det, er det mulig å tolke det siterte utdraget fra biskopens svarbrev som at klager har bedt om økonomisk kompensasjon. Samtidig kan PFU ikke se at dette er dokumentert, og NRK skulle derfor tatt forbehold i sin fremstilling. PFU faller ned på at NRK opptrådte kritikkverdig på VVP 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. april 2023

Anne Weider Aasen,

Eivind Ljøstad, Nina Hernæs, Ingrid Rosendorf Joys

Dissens:

Selv om PFUs mindretall mener at NRK kunne tatt mer forbehold, kommer det etter en samlet vurdering til at NRK har tilstrekkelig dekning for det publiserte. I denne sammenheng legger mindretallet også noe vekt på at klager ikke selv har bidratt til å opplyse saken.

Gunnar Kagge, Jonas Stein, Nina Fjeldheim