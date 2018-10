NRK beklager feil i omtale av narkotikaliga

18. juni i år omtalte NRK opprullingen av et nettverk som skal ha stått bak omfattende narkotikasmugling til Norge. Flere av faktaopplysningene i denne artikkelen kom fra anonyme kilder.

Disse opplysningene ble ikke sjekket godt nok av NRK før publisering, og det var ikke dekning for flere av påstandene som framsettes. Det gjelder opplysninger om bruk av trailere til narkotikasmugling, installering av sporingsutstyr i telefoner og innførsel av ecstasy, kokain og MDMA til Norge.

Videre utpekes en Buskerud-mann i 50-årene som en av to hovedmenn i den omtalte smuglerligaen. NRK hadde ikke dekning for å publisere denne påstanden, og vi beklager belastningen dette har medført for Buskerud-mannen som omtales i saken.