Omtalen av dødsfallet og identifisering med navn og bilde var en stor belastning for Gaarders nærmeste familie, og denne belastningen ble forsterket av at saken også ble publisert på Facebook med åpent kommentarfelt for alle som leste den. Dette kunne vært unngått, og NRK beklager at dette skjedde.

NRK burde ikke publisert en sak av denne typen med et åpent kommentarfelt på Facebook, og NRK beklager tilleggsbelastningen denne publiseringen påførte Hans Gaarders nærmeste familie.