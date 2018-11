NRK anmelder selskap bak falsk nettannonse med Dagsrevy-profiler

Annonsen, som ligner på en nyhetsartikkel i Dagbladet, viser så Solheims kollegaer i Dagsrevyen som hyller produktene hennes.

ANMELDER: NRK har nå anmeldt selskapet som står bak den falske annonsen for et hudkremprodukt. Foto: Ole Kaland / NRK

– Dette er humbug, falskneri og svindel. Dette utnytter den høye troverdigheten våre folk har ute i befolkningen på en ussel måte, sier Kyrre Nakkim, som er programredaktør i NRK.

Han forteller at NRK dessverre har fått mange tilbakemeldinger fra folk som stusser, og undrer på hva dette er.

– Vi har fått konkrete tilbakemeldinger fra folk som er forferdet over at våre folk kan være med på å selge et sånt produkt. Det er også folk som faktisk har kjøpt produktet og er skuffet, og vil si ifra om at de ikke var fornøyd med produktet de fikk, sier Nakkim.

Det siste mener han er ekstra ille, siden programlederne aldri har vært involvert i å selge dette produktet noen gang.

TILBAKEMELDINGER: Her er utklipp av noen av tilbakemeldingene Ingunn Solheim har fått etter den falske annonsen.

Også Dagbladet sin logo ble misbrukt i annonsen. Redaksjonssjef Hilde Schjerve skriver i en mail til NRK at de tok kontakt med Facebook straks den falske Dagbladet-siden ble oppdaget. De blokkerte umiddelbart annonsen.

– Siden har vi ikke sett lignende misbruk av logoen vår fra dette selskapet, så per nå har vi ikke gått til politianmeldelse, opplyser Schjerve videre.

NRK har kontaktet selskapet som står bak dette produktet, men de har foreløpig ikke svart.

Frøydis ble rundlurt

En av dem som har blitt lurt av den falske annonsen er Frøydis Nicolaysen (65) fra Sandefjord. Hun bestilte det hun trodde var en gratis prøvesending, men endte opp med fire kremer og en kjemperegning.

BLE LURT: Mange har tatt kontakt med NRK i forbindelse med den falske annonsen. En av dem er Frøydis Nicolaysen, som endte opp med å betale 3600 kroner for det hun trodde var en gratis prøvekrem. Foto: Privat

– Jeg tenkte første gang at det jammen meg var synd at Ingunn Solheim skulle slutte i NRK. Jeg hadde litt liten tid, jeg skulle pakke fordi vi skulle på ferie. Jeg gikk rett på limpinnen, forteller hun.

Noen uker etterpå dumpet det ned to kremer i postkassen hennes, og det som skulle være en gratis prøvesending endte hun opp med å betale 3600 kroner for.

– Jeg tenkte ikke på at annonsen var for god til å være sann. Det var jo et nyhetsstykke, en slags artikkel, fortsetter Nicolaysen.

I etterkant har det vært mye frem og tilbake med kundeservice, sier hun. Siden Nicolaysen ikke hadde overholdt en frist på 14 dager, som hun ikke hadde blitt opplyst om, fikk hun to nye kremer. Det fulgte heller ikke med noe angrerettskjema, forteller hun.

– Du kan være sikker på at jeg ikke kommer til å bestille noe sånt igjen. Dette er første gang jeg har blitt lurt, og jeg håper det blir den siste, sier hun.

Har fått mange henvendelser

NRK-profil Ingunn Solheim forteller at hun har fått mange henvendelser fra folk om den falske annonsen. Flere av dem som har tatt kontakt har bestilt kremen, og kontoen har i etterkant blitt trukket flere ganger.

PÅ JOBB: Ingunn Solheim har ikke sluttet i NRK. I dag, onsdag, er hun på jobb i nyhetsavdelingen. Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg / NRK

– Jeg er redd for at ganske mange har blitt lurt, sier Solheim.

I annonsen står det også at Solheim har sluttet i NRK, og startet et hudpleiefirma. Det har hun ikke gjort, men Solheim har ikke vært på skjermen i Dagsrevyen og Debatten på en stund – noe hun tror kan ha bidratt til at flere har trodd på innholdet i den falske annonsen.

– Mange av dem som har tatt kontakt virker å være i godt voksen alder, som sikkert er trofaste NRK-seere, sier Solheim.