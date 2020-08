Norwegians kunder skal få tilbake pengene i løpet av to måneder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har hatt opp til 100.000 henvendelser på en dag, så det har vært et ekstremt trykk, det har vært mye manuelle løsninger.

Det sier konsernsjef i Norwegian Jacob Schram til NRK fredag.

Schram sier at de nå øker det manuelle arbeidet.

Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, er fornøyd med at selskapets kunder som venter på refusjon, vil få tilbake pengene sine i løpet av september og oktober. Foto: NRK

– Vi ser på løsninger sammen med reisebyråene. Det jeg kan si i dag, er at vi ser på en løsning som gjør at de kundene som har krav på refusjon, som er mange, de kommer til å få det i løpet av september og senest oktober.

1. juli sa presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, at selskapet hadde betalt tilbake 4,1 milliarder kroner til kundene sine.

Det er fremdeles hundretusenvis av kunder som venter på å få tilbake penger for de kansellerte flyreisene sine fra flyselskapene.

Forstår frustrasjonen

– Det første jeg vil si er at jeg føler veldig med kundene på den frustrasjonen som har vært. Jeg synes ikke det har vært lett. Det å vente på pengene så lenge, det er utrolig frustrerende, sier Schram.

Han mener at i forhold til den situasjonen Norwegian er i, er løsningen de kommer med nå god nok.

– Jeg vil si det nesten er over forventning, til tross for at det er frustrerende å måtte vente så lenge. Men hvis man ser på innsiden, og bak hva som skjer, så mener jeg det er veldig bra, sier konsernsjef Jacob Schram.

Fredag la flyselskapet frem tall for det siste halvåret.

Totalt har selskapet et underskudd på 4,8 milliarder kroner før skatt så langt i 2020, og en omsetning på 7 milliarder. Om lag 8000 ansatte er permitterte eller oppsagt.

Ikke imponert

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, lar seg ikke imponere av at Norwegian gir seg selv opp til to måneder til å betale tilbake det de skylder kundene sine.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, lar seg ikke imponere av Norwegian. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

– Vi tar til orientering at Norwegian omsider kan gi en tidshorisont for når de er ferdige med å betale tilbake flypassasjerenes penger. Dette er i det minste avklarende for de mange frustrerte forbrukerne som i månedsvis har ventet på svar fra Norwegian.

Blyverket sier at Forbrukerrådet forventer at saken får politisk etterspill.

– Luftfartstilsynet og samferdselsdepartementet må sørge for at dette ikke kan skje igjen. Hvis ikke er det slett ikke sikkert at forbrukere i fremtiden tør å forhåndsbetale for flyreiser.