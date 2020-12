Norwegians eiere sa ja til ny kriseplan

Det ble klart under en ekstraordinær generalforsamling torsdag.

Der ba selskapet om fullmakter fra eierne til å gjennomføre en ny og stor restrukturering av selskapet.

I en børsmelding kort tid etter bekrefter Norwegian at 80 prosent av generalforsamlinga stemte for forslaget.

Ett av tiltakene som fikk flertall er at Norwegian skal få lov til å hente inn fire milliarder kroner i form av aksjer, som kan oppføres som egenkapital. Det betyr i praksis at hver aksje blir mindre verdt for eierne.

Finansdirektør Geir Karlsen opplyste om at man den 18. desember planlegger å spleise Norwegian-aksjen, slik at 100 gamle aksjer blir til én ny aksje, skriver E24.

Vurderer å kutte langtidstanseflyvninger

Konsernsjefen Jacob Schram bekrefter at Norwegian nå vurderer å kutte langdistanserutene. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Norwegian-sjef Jacob Schram sier til NRK at der er altfor tidlig å kunne si at selskapet endelig er reddet fra konkurs.

– Det vi fikk til i dag var viktig. Det er en verktøykasse som vi kan bruke til å få til de løsningenes med blant annet kreditor, sier han.

– Men hvordan skal dere få tak i fire milliarder kroner?

– Vi ser jo at vaksinene kommer. Flybransjen er kanskje nede på sitt laveste, men er det noe som endrer seg raskt, så er det når reiserestriksjoner oppheves. Vi vet at vi kommer på den andre siden på et tidspunkt.

Schram sier han er forberedt på at Norwegian kan bli et mindre selskap:

– Det avgjøres av hvilken investorinteresse det er, konkursbeskyttelsen og hvordan vi klarer å reforhandle gjeld.

Konsernsjefen bekrefter at selskapet nå vurderer å kutte langdistanserutene.

– Det er naturlig i en slik prosess å diskutere alt av ruter, nettverk, baser, og det gjør vi også nå.

48 milliarder i gjeld

Torsdag morgen steg Norwegian-aksjen på børsen med over 18 prosent.

Også i mai sa aksjonærene ja til en redningspakke som skulle hjelpe selskapet midlertidig ut av koronauføret.

Norwegian har mer gjeld enn selskapet kan håndtere på sikt. Store deler av gjelda på 48 milliarder kroner er knyttet til flykjøpene.

Norwegian-sjef Jacob Schram har tidligere uttalt at selskapet ikke kommer gjennom vinteren uten hjelp. Norske myndigheter svarte nei til å gi Norwegian mer hjelp.

I desember fikk selskapet konkursbeskyttelse i Irland der datterselskapene har base.

En konkursbeskyttelse betyr at kreditorene ikke kan begjære Norwegian konkurs og veksle flyene inn i penger for å få dekket deler av gjelden i en viss periode.

Med en konkursbeskyttelse kan selskapet få litt ekstra tid på seg til å løse gjeldsproblemet.