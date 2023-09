Norwegian var det stolte selskapet som skulle revolusjonere langdistansemarkedet med lavprisreiser med fly og satset på det helt nyutviklede flyet Dreamliner, eller Boeing 787. Det var stor interesse for de to første flyene som kom sommeren for ti år siden, som var den minste utgaven av de tre utgavene som produseres.

Norwegians første Dreamliner inn for landing for første gang Foto: NTB

Nå er interessen for flyene helt fraværende. Ingen flyselskap vil ha de to flyene til tross for at de ikke er gamle.

Den minste utgaven av Dreamlineren er nemlig ikke særlig lønnsom å drive langdistansetrafikk med.

De var de to første Dreamliner-flyene Norwegian tok i bruk med Sonja Henie og Thor Heyerdahl som stolte halehelter.

- Alle Dreamliner-flyene som Norwegian hadde ble, levert tilbake til eierne etter pandemien. Samtlige av dem flyr i dag, med unntak av de to som er tatt fra hverandre, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Esben Thuman Foto: C.F. Wesenberg

– Norwegian leverte begge flyene tilbake til eieren i mai 2021, opplyser kommunikasjonsdirektør Esben Thuman i Norwegian. Norwegian leide opprinnelig de to flyene av leasingselskapet DP Aircraft Irland.

Boeing 787 Dreamliner Ekspander/minimer faktaboks Boeing 787 «Dreamliner» er et tomotors, mellomstort bredbuks, langdistansefly som er utviklet ved Boeing Commercial Airplanes. Flyet tar mellom 210 og 310 passasjerer, avhengig av setekonfigurasjon, og har et lavere drivstofforbruk enn tidligere modeller. Hele 20 % mindre drivstoff enn Boeing 767, som har noe lik størrelse. Det er også det første passasjerflyet som har blitt konstruert hovedsakelig med komposittmaterialer. Boeing 787 var Boeings nye storsatsing. Flyet skiller seg ut med sitt fire-panels frontrute, lyddempende deler på flymotorene, nye typer vinger og mykere neseparti. Flyet har samme type rangering som den større 777, som gjør at kvalifiserte flygere kan fly begge flyene, ettersom de har beslektet design. Kilde: Wikipedia De to første Dreamliner-flyene til Norwegian var av typen Boeing 787–8 og fikk først registrering EI-LNA, og EI-LNB og ble levert i juni og august 2013. De ble begge satt på bakken da selskapets langdistansesatsing opphørte i 2021.

Problemfly

Begge flyene ble levert med Rolls-Royce Trent 1000-motorer, noe som etter hvert skulle føre til store problemer.

Deler i motorene holdt ikke mål og flere flyselskap opplevde at motorene gikk varme fordi motorene ble slitt raskere enn det som var normalt. I tillegg kom problemer med at produsenten ikke hadde kapasitet nok til å produsere reservedeler eller hadde nye motorer på lager.

Nå er begge flyene redusert til kun et skall, når alt av deler og utstyr er demontert fra begge flyene.

Nøye planlegging for gjenbruk

Fordi ingen Boeing 787-fly er blitt tatt ut av kommersiell drift til nå, er det nesten umulig å få tak i brukte deler. EirTrade Aviation håper å bli markedsledende på levering av brukte deler for denne flytypen for brukte deler gir gjenbruksfordeler.

Dreamlineren gjøres klar til å tause inn i hangaren for demontering Foto: EirTrade Aviation

Selskapet brukte over tolv måneder på å planlegge hvordan de to flyene skulle plukkes fra hverandre. Her skulle det ikke benyttes grove maskiner som skulle «tygge» flyene i stykker. Flyene ble tauet inn en hangar der alt av deler, skruer og utstyr ble nøye avmontert, registrert og pakket inn.

Det første som ble plukket av flyene var Rolls-Royce motorene Foto: EirTrade Aviation

Da det ble kjent at de to flyene skulle hugges opp, startet selskapet i Irland å motta forespørsler fra kunder som ønsket å kjøpe delene. Det tok to måneder å demontere de to flyene.

Det kommer ukentlig inn spørsmål etter delene fra de to Norwegian-flyene. Ifølge Flight Global, som først skrev om saken, er det enorm etterspørsel etter brukte deler til Dreamlinere, mest fordi produksjonen av reservedeler går tregt og er ofte forsinket, og fordi disse delene selges til redusert pris.

Boeing har beregnet at en Boeing 787–8 skal kunne ha minst 25 år i luften som et kommersielt fly, og i dag er det over 1000 fly av 787-serien i trafikk verden over.

Retur til fabrikken

Boeing skal forske på hvordan flykroppen i komposittmateriale har tålt å fly i ti år Foto: EirTrade Aviation

Selve skrogene til flyene har Boeing kjøpt. Den amerikanske flyprodusenten skal nå forske på hva som skjer med karbonoverflaten på fly, som Boeing 787.

Det er interessant for fabrikken å finne ut hva som skjer når et fly nærmer seg siste runde av et liv, og selv om de to 787–8 ikke er mer enn ti år gamle da de ble tatt fra hverandre, er det verdifullt for produsenten og hente inn data fra skrogene og finne ut hva som er skjedd med disse gjennom de ti årene de var på vingene.

Ikke mugg i flyene

Dreamlinerflyene til Norwegian ble lagret flere steder under pandemien, blant annet på Oslo lufthavn Foto: NTB

Enkelte chatgrupper på nettet hevdet at flyene ble for dårlig lagret under pandemien og at de ble utsatt for fukt og fikk mugg- og soppangrep i kabinene.

Kommunikasjonsdirektør Esben Thuman i Norwegian avviser overfor NRK den påstanden. Han sier at alt av vedlikehold ble gjort i henhold til etablerte prosedyrer og i samarbeid med eier av flyene.

– Vi hadde til og med oppvarming inni flyene for å hindre at det dannet seg fukt, avslutter han.