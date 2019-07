Norwegian vingler på børsen

Det viser tall fra Oslo Børs.

Aksjen var etter børsåpning vinglete, og fem minutter etter åpning hadde aksjen steget 3,4 prosent.

Til E24 uttaler Roger Berntsen i Nordnet at Norwegian-aksjen vil være volatil torsdag grunnet Kjos sin avgang.

I et notat skriver analytikere i Bernstein at Kjos har vært den store drivkraften bak Norwegian, ifølge Financial Times.

– Det store spørsmålet nå er om Norwegian kan beholde drivet nå som Kjos inntar en mindre aktiv rolle, står det videre i notatet.

Bedre enn ventet

Kvartalsresultatet som ble lagt frem i dag er ifølge DN Investor bedre enn ventet.

Det viste at resultatet før skatt endte på 111 millioner kroner, som er en nedgang fra 369,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Likevel er dette et godt stykke over forventningene analytikerne hadde i forkant, som lå på 70 millioner kroner før skatt ifølge estimater innhentet av Bloomberg, skriver DN Investor.

Annonserte avgang i dag tidlig

I dag annonserte Bjørn Kjos sin avgang som konsernsjef i Norwegian etter 17 år ved roret.

Dette kom frem i en melding som ble publisert av selskapet klokken 07:30 i dag tidlig.

Finansdirektøren i selskapet, Geir Karlsen, tar ifølge meldingen rollen som fungerende konsernsjef.