Norwegian vant ankesaken mot de kabinansatte og pilotene

Borgarting lagmannsrett har dermed kommet til motsatt konklusjon av det Oslo tingrett gjorde da saken ble behandlet der i fjor.

De kabinansatte og pilotene krevde dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver.

SKUFFET: – Det er motsatt av det vi la ned påstand om. Jeg er litt skuffet nå, sier advokat Lene Liknes Hansen i Parat. Foto: Astri Husø / NRK

De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

– Det er motsatt av det vi la ned påstand om. Jeg er litt skuffet nå. Det er ikke det resultatet vi ønsket, sier advokat Lene Liknes Hansen i Parat, som har ført saken i retten for de kabinansatte.

Advokat Christen Horn Johanessen har ført saken for pilotene. Han sier at situasjonen for dem som saksøkte Norwegian ASA nå er lik slik den var før saken var oppe i tingretten.

– Pilot Services Norway leier ut piloter internt i Norwegian, og Cabin Services Norway leier ut kabinansatte, sier han.

Horn Johanessen mener dommen vil få betydning for ansattes mulighet til å håndheve de rettighetene som følger arbeidsmiljøloven og andre vernelover.

Advokat Christen Horn Johanessen førte saken for pilotene. Han mener den ferske dommen er problematisk. Foto: Astri Husø / NRK

– Det vanskeliggjør håndhevelse av rettigheter, og når det blir vanskeligere å håndheve rettighetene, så er rettighetene mindre verdifulle. Det mener vi er problematisk, sier han til NRK.

Lasse Sandaker-Nielsen, Kommunikasjonssjef i Norwegian, sier til NRK at selskapet er godt fornøyd med den ferske dommen.

– Norwegian bygger en konsernstruktur for framtida som vil bidra til global vekst og trygge arbeidsplasser i Norge, og vi er derfor godt fornøyd med dommen, sier han.

– Dommen betyr at arbeidsgiveransvaret for våre skandinaviske kolleger i cockpit og kabin fortsatt blir i konsernets datterselskaper, ikke i morselskapet, avslutter Sandaker-Nielsen.