Norwegian tapte 1,5 milliarder kroner i første kvartal

Ifølge tall fra TDN Direkt ventet analytikerne et minusresultat på bunnlinjen i overkant av 1,6 milliarder kroner i løpet av årets tre første måneder.

Det har vært et tøft år for konsernsjef Bjørn Kjos og flyselskapet Norwegian. I løpet av det siste året har store deler av selskapsverdien forduftet. Tidligere i år hentet selskapet inn tre milliarder kroner gjennom en aksjeutvidelse. Foto: NRK

I første kvartal 2018 tapte selskapet 46 millioner kroner.

Norwegian hadde samlede inntekter på 8 milliarder kroner i første kvartal 2019, noe som er tilnærmet det ekspertene ventet på forhånd.

Lønnsomhet er mål nummer en

Inntektene økte med 14 prosent sammenlignet med fjorårets tre første måneder, blant annet som følge av internasjonal vekst.

Selskapet skriver i rapporten at mål nummer en er å igjen bli lønnsomt, blant annet gjennom å kutte kostnader.

Ledelsen har tidligere uttalt at målet er å tjene penger på bunnlinjen i 2019, men analytikere har uttalt at de ikke forstår eller kan regne seg frem til hvordan det skal bli resultatet for året sett under ett.

Norwegian har vært i store finansielle problemer, og hentet tidligere i år inn tre milliarder kroner i en aksjeutvidelse for å styrke selskapets egenkapital.

Vet ikke når Max 8-flyene igjen kan komme på vingene

Ulykker med Boeings 737 Max 8-fly har ført til at denne flytypen har stått og fortsatt står på bakken over hele verden.

Dette gjelder også Norwegians 18 fly av denne typen.

Selskapet skriver i rapporten at de ikke vet noe om når flyene kommer på vingene igjen, men at prislappen slik det ser ut nå kan bli inntil en halv milliard kroner.

Hvem som til syvende og sist må plukke opp regningen for dette blir trolig en dragkamp med den amerikanske flyprodusenten Boeing.

– Vi har hatt produktive møter med Boeing der vi har diskutert hvordan vi kan manøvrere oss gjennom utfordringene som problemene med Max-flyene skaper for Norwegian, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en kommentar.

