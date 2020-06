Norwegian starter opp med utenlandsflyvninger – men UD fraråder fortsatt sydenreiser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norwegian har siden april kun hatt åtte av 156 fly i drift. Nå øker de flykapasiteten med 12 fly og gjenopptar flyvninger.

Flyselskapet vil gjenoppta 76 ruter fra 1. juli. Det gjelder både innenriks- og utenlandsruter, og inkluderer ruter til Spania, Hellas og flere europeiske byer.

– Det er deilig å kunne stå her og meddele at vi åpner. Som regel når vi har stått her nå så har vi fortalt hvordan vi lukker som følge av koronaviruset, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram til NRK.

– Nå er vi den situasjonen hvor vi åpner 76 ytterligere ruter fra 1. juli, og goden med det er at vi får ytterligere 600 av våre «red nose warriors» tilbake på jobb. Så til sammen nå er vi 900 tilbake på jobb.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser til land utenfor Norden som ikke er strengt nødvendige. Etter at koronaen brøt ut ble det raskt klart at man ikke kunne få støtte fra forsikringsselskapene hvis man trosset UDs reiseråd.

Men nå har enkelte forsikringsselskaper snudd. Reiseforsikringen gjelder som avtalt så lenge det som har gått galt ikke har noe korona å gjøre, hos fire forsikringsselskaper NRK har snakket med.

Praksisen er imidlertid ulik. Forsikringsselskapet If opplyser at de ikke dekker reiseforsikring så lenge det fortsatt foreligger reiseråd i store deler av verden.

Dekker ikke forsikring

– Vi har gjennom hele korona-pandemien sagt at vi følger myndighetenes råd og det gjør vi nå også, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i If Skadeforsikring.

– Hva betyr dette i praksis?

– I praksis betyr det at hvis du nå setter deg på et Norwegian-fly og reiser til sydligere strøk så er du ikke dekket av reiseforsikringen. Det har med flere faktorer å gjøre, blant annet at det kan være dårlig kapasitet på offentlige sykehus, privatsykehus vil ikke ta deg i mot med mindre de kan fremlegge en negativ covid-19 test, og skulle du bli lagt på isolat så får du ikke lov til å få besøk av familie og venner.

Handeland mener det er mange grunner til at de ikke ønsker å sende kundene på sydenreise.

– Får man ikke hjelp når det gjelder liv og helse, så hjelper det ikke så veldig å få erstattet en lommebok eller mobiltelefon.

Flere ansatte tilbake på jobb

Selv om myndighetene har åpnet opp for å reise til områder i Norden med «akseptabelt smittepress», frarådes fremdeles alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

– Vi ser nå at samfunnet gradvis begynner å åpne seg når det gjelder å ta imot turister, og vi ser at ikke minst våre konkurrenter begynner å røre på seg. Vi er et kommersielt flyselskap og ønsker å konkurrere på lik linje med alle andre, sier Schram.

Han mener samfunnet har blitt flinkere til å ta forholdsregler for å holde smittevernet, og opplyser at Norwegian fra og med i dag innfører munnbind for alle passasjerer over seks år, etter restriksjoner fra europeiske luftfartsmyndigheter.

Norwegian opplyser også at 300 piloter og 600 kabinansatte fra selskapets baser i Norge vil operere på tilsammen 20 fly. Det betyr at 400 kabinansatte kan komme tilbake på jobb etter permitteringer.

I tillegg vil 200 piloter bli kalt tilbake på jobb når selskapet nå øker kapasiteten.

I går meldte også SAS i en melding at de øker kapasiteten fra 30 til 40 fly i juli. I takt med at etterspørselen etter flyreiser øker, skriver flyselskapet at vil gjenoppta en rekke flyvninger fra København, Stockholm og Oslo. Dette gjelder også flere utenlandske ruter fra Oslo, blant annet til Reykjavík.

Får fly med fulle fly

I forrige uke ble det klart at myndighetene går bort fra kravet om at flyselskapene flyr med tomme midtseter.

Siden 28. april har Norge som eneste land hatt krav om at det skal være et tomt sete mellom flypassasjerer som ikke tilhører samme husstand.

For SAS og Norwegian har det betydd at de mister en tredjedel av kapasiteten. For Widerøe, som ikke har midtseter, har konsekvensen vært at de har måttet fly med kun halv kapasitet.

Åpner opp

I forrige uke presenterte også statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie nye reiseregler som gjør det mulig å reise til alle land i Norden fra 15. juni der smittepresset er akseptabelt.

På grunn av smitterisikoen i Sverige er Gotland foreløpig det eneste stedet i Sverige nordmenn kan reise til.

Statsminister Erna Solberg advarte imidlertid om at situasjonen kunne endre seg på kort varsel.

– Hvis man planlegger ferie utenfor Norge må man også være oppmerksom på at karantene kan bli gjeninnført på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg mens man er i utlandet.

Utenriksdepartementet fraråder fremdeles alle «reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land» frem til 20. august.