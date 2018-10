Norwegian-sak i Høyesterett – truer med å flytte utenlands

Bakgrunnen for saken er at de kabinansatte og flygerne tok saken til retten for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver.

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for landets øverste domstol.

Frykter ringvirkninger

Dersom Norwegian vinner frem i Høyesterett frykter LO at dette kan få store konsekvenser for arbeidsmodellen i norsk yrkesliv.

Konsekvensene kan bli store dersom Norwegian vinner frem i denne prinsipielt viktige saken, mener LO. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

– Dette er en viktig sak som kan få betydning også for andre deler av arbeidslivet vårt, sier nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

– Vi ser eksempler med tanke på både innleie og utleie av arbeidskraft, og denne saken er en del av en slik utvikling, mener Følsvik.

LO frykter at arbeidsgiveransvaret står på spill og mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom sin form for organisering. Selskapet må ta ansvar for sine egne ansatte og ikke organisere seg slik at de har all innflytelse over sine ansatte, mener LO.

Kan flagge ut

– Denne saken handler ikke om ansattes rettigheter, men hvordan Norwegian-konsernet skal være organisert, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nilsen.

– Alle som jobber for Norwegian har faste ansettelser, de har tariffavtaler og de har trygge og gode vilkår i et Norwegian-selskap, sier han.

Det er fem år siden Norwegian-styret bestemte at selskapet skulle omorganiseres for å kunne vokse videre og konkurrere internasjonalt.

Norwegian sier de ikke kan godta at en fagforening i et enkeltland skal diktere strategisk viktige valg og modellen for den globale virksomheten på en måte som påvirker muligheten til å konkurrere internasjonalt.

Vi kan bli tvunget til å legge ned virksomheten i Norge, om fagforeningen får gjennomslag for sitt krav, mener Norwegian. Foto: Jim Anderson/Boeing Photographer / Norwegian

– Dersom fagforeningen får gjennomslag for sitt krav, vil det kreve en omorganisering til en modell som ikke er bærekraftig for fremtiden. Da må vi se på hvordan vi skal organisere oss videre og i verste fall blir vi tvunget til å avvike virksomheten i Norge og flytte utlands, sier Sandaker-Nilsen.

Frykter for sikkerheten

Hovedorganisasjonen UNIO støtter fagforeningen Parat, men frykter for sikkerheten til ansatte i fremtiden.

UNIO frykter for sikkerheten til arbeidstakere og mener arbeidslivet blir uoversiktlig om Norwegian vinner frem. Foto: UNIO

– Når Norwegian fraskriver seg ansvar og ikke vil være arbeidsgiver for dem som jobber der, så ser vi konturene av et mer uoversiktlig arbeidsmarked, sier UNIO-leder Ragnhild Lied.

– Vi ser en utvikling i yrkeslivet der arbeidsgivere ikke lenger ansetter, men leier inn arbeidskraft gjennom bemanningsselskaper der det ikke lenger fins et arbeidsgiveransvar, sier Lied.

Norwegian mener at en organisasjonsmodell med et børsnotert morselskap på toppen, med hel- eller deleide datterselskap under, er helt nødvendig for ikke bare å sikre internasjonal markedstilgang, men også et bærekraftig selskap og trygge arbeidsplasser, også i Norge.