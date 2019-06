Norwegian plantet 22.000 trær for planeten – halvparten av dem døde

I oktober 2017 lanserte flyselskapet Norwegian miljøinitiativet «Plant for the Planet». I samarbeid med organisasjonen Global Climate Institute skulle selskapet plante 7000 trær i England og Spania, og så utvide med titusenvis av trær over resten av verden.

Målet var å styrke innsatsen for å gjøre luftfarten mer klimavennlig. Så langt har Norwegian plantet 22.000 trær, skriver Danmarks Radio (DR) .

– Mer PR enn handling

Nå mener Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i det Økologiske Råd, at Norwegians trær ikke endrer luftfartens klimabelastning betraktelig.

– 22.000 trær tilsvarer én flyvning tur-retur New York i året, forutsatt at trærne ikke dør underveis, sier Kristensen til DR.

Nå viser det seg at omtrent halvparten av trærne som ble plantet i 2017 har visnet og dødd. Igjen står kun plastrør som skulle beskytte trærne mot mus og kaniner.

– Med tanke på klimaet er nok dette mer PR enn reell handling, konkluderer Kristensen.

Ikke mye klimahjelp å hente

Global Climate Institute har hatt ansvaret for plantingen av trærne. I en mail til DR bekrefter direktør Morten Jensen at det ikke er mye klimahjelp å hente i de 22.000 trærne.

– Du kan ikke på noen måte blande CO₂-kompensasjon og kampen mot global oppvarming inn i disse prosjektene, skriver Jensen.

I pressematerialet som ble sendt ut i forbindelse med lanseringen av «Plant for the Planet» skrev Norwegian at treplanting er et effektivt middel for bekjempelse av klimaendringer.

– Ved å involvere seg i denne saken engasjerer Norwegian seg i å kompensere for en del av CO₂-utslippene fra sine fly, skrev Norwegian den gang.

Treplantingen i Oxford, England fikk hard medfart under tørken i fjor sommer. Nå skal trærne plantes på nytt. Foto: Niels Borgholm Nielsen (DR)

Et lite bidrag

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian understreker at treplantingen kun var et lite tillegg til flyselskapets klimasatsing.

– Det er viktig å si at Norwegian forsøker å redusere utslippene våre. Vi er kåret til det mest klimavennlige flyselskapet på transatlantiske ruter to ganger nå, takket være vår flyflåte som er blant de nyeste i verden. Det er den viktigste satsingen vår, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegians kommunikasjonssjef og pressekontakt, Lasse Sandaker-Nielsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Utover dette begynte vi å se på hvilke andre ting vi kan gjøre for å bidra til miljøet. klimatiltak. Det er et uomtvistelig faktum at treplanting har en klimaeffekt, og vi valgte derfor å være med på et slikt prosjekt.

Sandaker-Nielsen sier at selskapet er klare over at de 22.000 trærne de har bidratt med ikke har stor klimaeffekt, men mener at mange små initiativ fra mange kan bidra inn i det store.

Internt engasjement

Sandaker-Nielsen forklarer at treplantingen også var ment for å skape engasjement internt i Norwegian.

– Vi hadde treplanting som aktivitet for våre ansatte både i Oxford og Nord-Spania som aktivitet for våre ansatte i Storbritannia og Spania. Da ble det plantet 3500 trær hvert sted, i tillegg til trær andre steder i verden.

Han er kjent med at omtrent halvparten av de europeiske trærne nå har dødd.

– Trærne i Europa fikk hard medfart i fjor sommer på grunn av tørken. Disse har vi fått beskjed om at skal plantes på nytt.