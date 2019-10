Norwegian hadde i tredje kvartal en omsetning på 14,4 milliarder kroner, opp fra 13,4 milliarder kroner samme periode i fjor.

Torsdag morgen la det norske flyselskapet frem resultatene fra årets tredje kvartal, og kunne vise til et resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner.

Det er bedre enn hva analytikerne ventet på forhånd, og opp fra 1,6 milliarder kroner samme periode i fjor. Norwegian skriver selv i sin rapport at det er det beste kvartalsresultatet selskapet har levert.

Norwegians resultater fra tredje kvartal viser at vi leverer på vår strategi om å gå fra vekst til lønnsomhet. Vi leverer rekordhøye inntekter, rekordhøye driftsinntekter og reduserte enhetskostnader, selv når de blir rammet av operasjonelle driftsproblemer utenfor vår kontroll, sier fungerende administrerende direktør og finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen.

Samarbeid med kinesisk storbank

Tidligere på morgenen før kvartalstallene ble lagt fram, kom Norwegian med nyheten om at de danner et felleid selskap, kalt joint venture, med CCB Leasing (CCBLI), som er et datterselskap av China Contruction Bank Corporation (CCB)- verdens nest største bank.

Norwegian skriver i børsmeldingen at CCB Leasing vil være største eier i selskapet med en eierandel på 70 prosent. Norwegian vil gjennom sitt datterselskap Arctic Aviation Assets eie de siste 30 prosent.

Formålet med avtalen vil være å finansiere, eie og leie ut fly som Norwegian har bestilt. 27 Airbus-fly skal selges inn i det nye selskapet, og vil bli levert fra 2020 til 2023.

– Etter flere måneders forhandlinger, er jeg veldig glad for å kunngjøre at vi har oppnådd en avtale med CCBL om å etablere et joint venture for 27 fly av typen Airbus A320 neo. Avtalen vil bidra til å redusere våre eksisterende og fremtidige finansielle forpliktelser, sier fungerende administrerende direktør og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian i meldingen.