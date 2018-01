Norwegian og Widerøe inngår samarbeidsavtale

I første omgang innebærer samarbeidet at Widerøe skal selge gjennomgående billetter med Widerøe og Norwegian på sine nettsider, skriver Norwegian i pressemeldingen.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier til NRK at samarbeidet betyr flere valgmuligheter for reisende på innenriksnettet i Norge.

– Dette er første gangen de har mulighet til å fly sømløst. Det betyr økt konkurranse, og at prisene blir lavere. Det er godt nytt for de reisende, sier Sandaker-Nielsen.

Med såkalt gjennomgående reise slipper reisende å betale to passasjeravgifter, opplyser han.

Reise videre

De to flyselskapene sikter på å kunne legge ut billettene for salg i første halvdel av mars.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, sier en av forutsetningene i avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Widerøe om hvem som skal operere anbudsnettet, er at det skal åpnes for samarbeidsavtaler med selskaper som ønsker det.

– Fram til nå har ikke Norwegian ønsket en slik avtale, men da de nå kom og ba oss om det, la vi selvfølgelig til rette for det, sier Brandvoll til NRK.

På spørsmål om hvorfor Norwegian ikke tidligere har inngått en slik avtale, svarer Sandaker-Nielsen at det tar tid å få samarbeid på plass.

– Vi har hatt gode samtaler med Widerøe, og har store forventninger til at samarbeidet skal bli godt mottatt blant de reisende, sier han.

Norwegian ba om avtale

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll. Foto: Ola Helness / NRK

Selv om det i utgangspunktet er et krav fra staten, sier Brandvoll at den nye avtalen vil sikre et bedre tilbud til selskapets kunder, med flere valgmuligheter.

– Det er klart at å kunne reise sømløst med Widerøe og to flyselskap i Norge betyr at kundene våre får et bedre tilbud, sier Brandvoll.

De såkalte gjennomgående billetter vil gi kundene kortere reisetid, skriver Widerøe i en pressemelding.

– Minimum tid mellom avganger reduseres fra 2 timer til 30 minutter på alle lufthavner unntatt Oslo Gardermoen, der det blir 45 minutter, heter det i pressemeldingen.

Blant rutene som er inkludert i avtalen som ble undertegnet fredag, er alle ruter mellom Oslo og Bergen til Sogn og Fjordane og Ørsta/Volda, fra Trondheim og Oslo til Rørvik og Namsos, i tillegg til flere andre.