Reiserestriksjoner på grunn av koronapandemien fortsetter å tynge Norwegian, skriver selskapet i en børsmelding.

0,59 millioner passasjerer har fløyet Norwegian så langt i år, mot 5,31 millioner samme periode i fjor.

Samtidig viser Norwegian til en suksessfull rekonstruksjon tidligere i år, og skriver at de er klare for fremtidig vekst og økt etterspørsel etter flyreiser.

Norwegian-sjef Geir Karlsen. Foto: Astrid Husø

Rekonstruksjonsplanen til det tidligere kriserammede flyselskapet ble godkjent i mai i år.

– Norwegian er nå i en mye sterkere finansiell situasjon, og kan planlegge for framtiden med ny selvsikkerhet, sier konsernsjef Geir Karlsen i børsmeldingen.

På pressekonferansen tirsdag morgen understreker Karlsen at det har vært et spesielt år for flyselskapet. 24 prosent av de ansatte er fortsatt permittert, flesteparten i Spania. Men det tror Karlsen er i ferd med å snu:

– Innen slutten av oktober regner vi med å ha alle norske ansatte i lufta igjen, noe som er fantastisk, sier Karlsen.

Flere tusen Norwegian-ansatte i hele verden har mistet jobben under pandemien.

Taper millioner på drift i andre kvartal

Norwegian endte med et driftsresultat på negative 766 millioner kroner i andre kvartal i år, viser den ferske rapporten til selskapet.

Andre kvartal, som Norwegian regner fra april til juni, har pleid å være en sterk sesong for selskapet.

For hele halvåret ble driftsresultatet på minus 2,28 milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte på 1,59 milliarder kroner i første halvdel av 2021, opp fra et tap på 4,792 milliarder kroner samme periode året før.

Kvartalstall viser hva et børsnotert selskap har tjent og tapt de tre siste månedene som har gått. Det samme gjelder for halvårstall, men her viser selskapet til de siste seks månedene som har gått.

Det er Geir Karlsens første resultatframlegging som konsernsjef for det norske flyselskapet, som tidligere i sommer var gjennom et lederskifte.

Karlsen var finansdirektør under tidligere konsernsjef Jacob Schram, som ble bedt av styret om å gå av i juni.

I kjølvannet av Schrams avgang vakte en bonusordning som omfattet både Schram og Karlsen oppsikt.

Flere fly i lufta

Mot slutten av første halvår var opp mot 32 av Norwegians 51 fly i lufta. Nå sier Karlsen at flyselskapet fortsetter å skalere opp.

– Vi har skalert opp, fra 10 til 30 fly. Så har vi fortsatt gjennom juli og i august, hvor vi flyr rundt 40 fly, sier Karlsen, som sier at mange har bestilt flyreiser i september også.

– Det er fortsatt ikke nok, men det er veldig bra, understreker konsernsjefen.

Videre sier Karlsen at selskapet planlegger å øke flåten enda mer, med 10-20 fly, når etterspørselen øker.

Flyselskapet endte med en omsetning på 590,8 millioner kroner, en nedgang fra 7,14 milliarder kroner samme periode året før.

Mesteparten av dette kom fra andre kvartal – i halvårets tre siste måneder tjente Norwegian 335,5 millioner kroner.