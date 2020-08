Norwegian med milliardunderskudd – trenger mer krisehjelp

– Det er ingen tvil om at vi fortsatt trenger hjelp mot slutten av året for å komme oss gjennom vinteren, sier konsernsjef Jakob Schram på pressekonferansen.

Norwegian hadde en omsetning på rundt 7 milliarder kroner i dette årets første halvår. Det er en nedgang på 65 prosent fra året før.

Det viser den ferske halvårsrapporten til selskapet.

Underskuddet til flyselskapet økte med 157 prosent sammenlignet med fjoråret. Da hadde selskapet et underskudd på 1,9 milliarder kroner.

Totalt har selskapet et underskudd på 4,8 milliarder kroner før skatt så langt i 2020.

71 prosent færre passasjerer

– Vi anser dette som en nøytral rapport for Norwegian, skriver Ole Martin Westgaard i DNB Markets i en e-post til NRK. Han mener en nøytral aksjekursreaksjon er berettiget.

Klokken 09:02 fredag morgen faller Norwegian-aksjen med 4,88 prosent.

I børsmeldingen skriver selskapet at det er sterkt påvirket av koronapandemien.

– I begynnelsen av 2020 forventet vi et positivt resultat og den beste sommeren noensinne, takket være suksessfulle kostnadsbesparende initiativer og mer effektiv operasjon, sier Schram i meldingen.

– Så ble vi rammet av covid-19 og etterspørselen stanset bokstavelig talt fra den ene dagen til den andre.

Norwegian har hatt et fall i passasjerer på 71 prosent.

5,31 millioner passasjerer fløy med Norwegian dette årets første seks måneder, sammenlignet med 18 millioner passasjerer første halvår 2019.

Lånegaranti fra regjeringen er ikke nok

I tillegg er om lag 8000 ansatte er enten permittert eller oppsagt.

I mai gjennomførte det kriserammede flyselskapet en restrukturering. Da inngikk selskapet en avtale med kreditorene om å gjøre om gjeld til aksjer.

Før kriseplanen ble godkjent av aksjonærer og obligasjonseiere i selskapet sa Schram til NRK at selskapet ville gå konkurs uten.

Aksjene det er snakk om har vært låst over sommeren, men skal «slippes fri» på markedet i tre omganger i løpet av høsten. En tredjedel av aksjene kom tidligere i august.

Dessuten innførte regjeringen tidlig i koronakrisa lånegarantier til de kriserammede flyselskapene i Norge. I meldingen skriver Schram at lånegarantiordningen ikke er nok.

– Vi ser at mange av våre hovedkonkurrenter får betydelig likviditetsstøtte fra sine regjeringer da luftfarten representerer ryggraden til infrastrukturen. Vi er takknemlige for lånegarantien gjort tilgjengelig for oss av den norske regjeringen, som vi jobbet hardt for å få. Men, gitt de nåværende markedsforholdene er det ikke nok for å få oss gjennom krisen, sier Schram.

Milliardunderskudd i første kvartal

Tidligere i august meldte Sveriges sentrale finansforvaltning Riksgälden at den svenske delen av Norwegian-konsernet fikk avslag på sin søknad om kredittgaranti av Riksgälden.

Det er fordi Riksgälden ikke mener flyselskapet var økonomisk levedyktig ved utgangen av 2019.

Da hadde hele konsernet en omsetning på 8,9 milliarder kroner, og et underskudd på 2 milliarder kroner.

I juli reiste mer enn 350.000 passasjerer med Norwegian. Det var tre ganger mer enn i juni, men 90 prosent lavere enn juli i 2019.

Selskapets regnskapsoppdatering for første kvartal, altså årets første måneder, viste et underskudd før skatt på 3,3 milliarder kroner.

Det siste året har aksjekursen til Norwegian falt med 96 prosent.