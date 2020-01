Norwegian med ekstraberedskap i forbindelse med coronaviruset

Når Schram møter pressen i Bodø onsdag har det nye Corona-viruset ført til kraftig børsfall verdensmarkedene. Det har også preget flyselskapene, og både Norwegian og SAS har falt på børsen.

– Man har hatt lignende tilfeller tidligere, med SARS-virus og andre ting. Det er klart at når det bryter ut sånne ting, så er det klart at det kommer til å påvirke bransjen i den grad det blir en pandemi. Det vet vi ikke ennå, men det har noen av symptomene for det.

Beredskap for coronaviruset

Schram sier det er farlig å trekke en direkte linje mellom SARS-viruset som herjet i 2002 og 2003 og det nye coronaviruset, da SARS kom rett etter terrorangrepet 11. september 2001 og Gulfkrigen.

– Jeg tror flybransjen i dag er langt sterkere. En annen ting er at vi har et emergency response team hvis det skulle skje ting, og de er aktivert nå.

Norwegian flyr ikke selv til Kina, men flyselskapene British Airways, Lion Air og Seoul air har innstilt alle fly til landet. Andre flyselskaper kutter ned på antall flyvninger til Kina. Schram sier at det påvirker bransjen hvis det begrenser reisingen.

Økonomisk turbulens

Coronaviruset er langt fra det eneste problemet den nye Norwegian-sjefen får å bryne seg på. Selskapet har slitt med skyhøy gjeld, at Boeing 737 MAX-flyene deres står på bakken på ubestemt tid (se faktaboks) og de har hatt trøbbel med motorene på Dreamliner-flyene deres.

I desember reiste 2,25 millioner personer med Norwegian. Det var en nedgang på 19 prosent fra samme måned i 2018. Samtidig tjente selskapet mer per passasjer.

Fakta om Boeing 737 MAX Ekspandér faktaboks * 29. oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia. * 10. mars 2019 styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell i Etiopia. Alle 157 om bord omkom. * Før ulykken i Etiopia var det rundt 370 passasjerfly av typen Boeing 737 MAX 8 i drift i verden. 5.000 var i bestilling. Etter ulykken ble alle MAX 737-fly satt på bakken over hele verden. * Boeing har oppdatert programvaren på flyene etter at en feil ved styringssystemet MCAS ble knyttet til ulykkene. * USAs luftfartsmyndighet FAA har ennå ikke gitt klarsignal til at flytypen kan tas i bruk igjen. Trolig vil det ta flere måneder før modellen får grønt lys. * I juli rapporterte Boeing det største tapet i et enkelt kvartal i selskapets historie: 25 milliarder kroner. 40 milliarder kroner er satt av til å dekke kostnader som flyselskaper har blitt påført. * Norwegian har måttet sette alle sine 18 MAX-fly på bakken. I august la flyselskapet ned alle rutene fra Irland til USA med 737 MAX. * I september opprettet Boeing et erstatningsfond på opptil 900 millioner kroner for etterlatte etter de to ulykkene. * I januar 2020 stanser Boeing produksjonen av MAX-fly inntil videre. Produksjonen har fortsatt inntil nå, og 400 nye fly står på lager.

Schram sier at det som blir viktig for Norwegian er å få en stabil og lønnsom drift, og i mindre grad å vokse videre. Denne omstillingen mener han vil skje gradvis over de neste tre til fem årene.

– Jeg tror det handler om å sette en retning på hvor vi vil være – ikke bare neste år, men om fem år og ti år. Det som er bra med Norwegian, er at det er en utrolig bra plattform, og mye å bygge på videre.

Variert bakgrunn

Schram startet i stillingen som Norwegian-sjef 2. januar, etter at det i slutten av november ble klart at han skulle ta over roret som toppsjef etter at Bjørn Kjos ga seg i juli.

– Det har vært en bratt lærekurve, det er det ingen tvil om. Jeg vil si at jeg ennå er på rullebanen, og har ikke tatt av ennå, sa han under pressekonferansen.

Bjørn Kjos ga seg i sommer som Norwegian-sjef, etter å ha ledet selskapet siden 2002. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Schram er tidligere toppsjef for Circle K, i tillegg har han bakgrunn fra McKinsey og McDonalds.

– I utgangspunktet kan jeg ikke flybransjen, men man lærer seg ganske fort om bransjen når man får snakket med de rette folkene. Det er veldig mye bra kompetanse i Norwegian, sier Schram.

Da ansettelsen ble kjent skrev NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker at «jobb nummer én for Schram blir å fortsette arbeidet med å få ned gjelden i selskapet».

Mener de har ufortjent dårlig rykte

En av utfordringene til flybransjen fremover blir hvordan klimaendringene påvirker bransjen. Schram mener at de har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Hvis man tar Vys kalkulator på tog fra Oslo til Bodø, så ligger det inne gjennomsnittsberegninger for flybransjen som sier at det skulle være dobbelt så ille å ta toget kontra fly, sier han, og legger til:

– Hvis du tar de eksakte flytypene vi har, så er bildet helt annerledes. Da er det faktisk bedre å ta fly enn tog. Vi må ikke glemme at det e mange dieseltog som går i Norges land, hevder han.