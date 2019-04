Norwegian leier fly og booker om passasjerer

Den foreløpige rapporten etter Ethiopian Airlines-ulykken 10. mars ble presentert av etiopiske myndigheter torsdag.

Der heter det at pilotene gjennomførte nødprosedyren korrekt gjentatte ganger, men at de likevel ikke klarte å få kontroll på Boeing 737 MAX-flyet. Alle de 157 om bord mistet livet da flyet styrtet.

Boeing blir bedt om å granske flykontrollsystemet for å se om det er feilkonstruert, og luftfartsmyndigheter blir bedt om å godkjenne kontrollsystemet før de tillater at flyet blir satt i drift igjen.

Det kan bety lange forsinkelser for Norwegian, som har satt alle sine 18 fly av denne typen på bakken, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– At det kan ta 6-8 uker skal man ikke se bort fra. Boeing har en løsning, men den skal godkjennes og testes ut. Det kan gå inn i sommersesongen før dette er på plass, og i verste fall kan det gå over sommeren. Men det er litt tidlig å gi en eksakt dato, sier Elnæs.

Vil kreve erstatning

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: NRK

Elnæs tror Norwegian vil klare seg så lenge de dekker opp rutene sine.

– Det er ikke noe Norwegian kan holdes til ansvar for. Så lenge det er under kontroll og de leverer de rutene de skal, vil markedet fortsette å fly med dem som normalt, sier han.

Bjørn Kjos har varslet at Norwegian vil sende regningen til Boeing.

– Når flere kort kommer på bordet om at det kan være en teknisk feil på systemet til Boeing, vil Norwegians sjanser til å få kompensasjon øke betydelig, sier Elnæs.

Norwegian sier de har en god dialog med Boeing, og at eventuelle kostnader vil bli rapportert direkte til børsen eller i forbindelse med ordinær kvartalsrapportering.

Ethiopian Airlines 302 styrtet kort tid etter avgang fra Addis Abeba 10. mars. Det var 157 personer om bord. Ingen overlevde. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Norwegian beklager

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian beklager overfor alle berørte kunder, men sier de har funnet gode løsninger for de aller fleste.

– Nå er vår førsteprioritet å ivareta kundene på best mulig måte. Vi slår sammen flyvninger, flyflåten omdisponeres og passasjerer blir booket om til andre avganger. Vi jobber også med å sikre oss innleiefly, både på kortere og lengre sikt, for å forsikre oss om at vi får kundene våre frem, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian. Foto: Norwegian

Norwegian viser til Boeing og luftfartsmyndighetene når det gjelder rapporten om Ethiopian Airlines-ulykken.

– For Norwegians del forholder vi oss til instruksene vi får fra luftfartsmyndighetene. De og Boeing må svare på når de forventer at flyene er i lufta igjen, sier Næss.

– Må hjelpe passasjerene

Flyekspert og NHH-professor Frode Steen tror også Boeing vil dekke deler av tapet, men sier det er usikkert hvordan de vil kompensere flyselskapene som er berørt.

– Her blir det tap, men spørsmålet er hvor stor andel Boeing skal ta. Det har vært mange tegn til at Boeing skjønner at de har problemer. De må nok kompensere flyselskapene for noe av dette. Om det innebærer overføring av penger eller om de neste flykjøpene blir billigere, er mer uklart, sier han.

Selv om mange av billettene til sommeren allerede er solgt, vil eventuelle erstatninger for forsinkelser som skyldes MAX-flyene påvirke Norwegian fremover, mener Steen.

– Mulig tapt fremtidig salg er vanskeligere å beregne og trolig også vanskeligere å søke erstattet fra Boeing. Alle skjønner at dette ikke er Norwegians feil, så de får nok litt sympati. Men skal de overleve dette, er de nødt til å hjelpe passasjerene når ting går galt. Ellers kan det være at folk tenker at de vil velge et annet selskap, sier Steen.