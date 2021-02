Norwegian kvitter seg med MAX-flyene

ORIX Aviation Systems Ltd i Irland har fått oppgaven med å selge eller få til en ny leasingavtale på fjorten fly i flåten til Norwegian.

Det dreier seg om 12 Boeing 737 MAX 8, og to Boeing 787 9 Dreamliner.

Alle de 14 flyene er for tiden leid til Norwegian Air Shuttle. Det betyr at MAX-flyene trolig ikke kommer til å bli en del av Norwegians fremtidige flåte.

James Meyler i ORIX Aviation skal hjelpe Norwegian med å bli kvitt MAX-flyene Foto: ORIX Aviation

-Vi er veldig begeistret over å kunne tilby disse flyene til markedet, sier administrerende direktør James Meyler i ORIX Aviation i en pressemelding.

– Vi i ORIX har den ekstra fordelen av at kundene våre kan sikre seg disse flyene enten gjennom lease eller salg. Flyene vil være attraktive alternativer for våre flyselskaper og handelspartnere som søker å få tilgang til to av de mest drivstoffeffektive og ønskelige flytyper som er tilgjengelige, sier Meyler.

Stått på bakken i nesten to år

Norwegian har 18 Boeing 737 MAX 8 i sin flåte i dag, de fleste av dem har stått på bakken mer eller mindre siden Norwegian fikk dem levert.

Årsaken var at flytypen fikk flyforbud etter to tragiske krasj der 346 mennesker døde. Det ene var Lion Air Flight 610 29 i oktober 2018 og Ethiopian Airlines Flight 302 10. mars 2019.

Begge flyene styrtet like etter avgang og med samme hendelsesforløp. En feil i en programvare ble raskt mistenkt for å ha vært en medvirkende årsak til flystyrtene.

Fakta om Boeing 737 MAX Ekspandér faktaboks * 29. oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia. * 10. mars 2019 styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell i Etiopia. Alle 157 om bord omkom. * Før ulykken i Etiopia var det rundt 370 passasjerfly av typen Boeing 737 MAX 8 i drift i verden. 5.000 var i bestilling. Etter ulykken ble alle MAX 737-fly satt på bakken over hele verden. * Boeing har oppdatert programvaren på flyene etter at en feil ved styringssystemet MCAS ble knyttet til ulykkene. * USAs luftfartsmyndighet FAA har ennå ikke gitt klarsignal til at flytypen kan tas i bruk igjen. Trolig vil det ta flere måneder før modellen får grønt lys. * I juli rapporterte Boeing det største tapet i et enkelt kvartal i selskapets historie: 25 milliarder kroner. 40 milliarder kroner er satt av til å dekke kostnader som flyselskaper har blitt påført. * Norwegian har måttet sette alle sine 18 MAX-fly på bakken. I august la flyselskapet ned alle rutene fra Irland til USA med 737 MAX. * I september opprettet Boeing et erstatningsfond på opptil 900 millioner kroner for etterlatte etter de to ulykkene. * I januar 2020 stanser Boeing produksjonen av MAX-fly inntil videre. Produksjonen har fortsatt inntil nå, og 400 nye fly står på lager.

Flyet er godkjent av EU

Flytypen Boeing 737 MAX ble godkjent igjen av den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA for bare noen uker siden.

Norwegian har tidligere sagt at selskapet skal kvitte seg med fly i og med at hele flåten skal reduseres fra dagens 140 til 50–60 fly når selskapet etter alt å dømme blir rekonstruert i vår.

At MAX-flyene nå trolig forsvinner, betyr at Norwegian får en flåte bestående av arbeidshesten Boeing 737-800, flytypen som selskapet ble bygd opp rundt. Og med en enhetsflåte bestående av kun Boeing 737–800 fly blir utnyttelsen av mannskap optimal, og vedlikeholdet enklest.