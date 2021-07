– Det er helt på trynet. De skulle tatt vare på kundene først. Da selskapet var under brukket rygg, var det mer forståelig at man ikke så noe til pengene. Men når ledelsen får utbetalt flere titalls millioner er det ikke noe å rope «hurra» for, sier Runar Aufles til NRK.

Den siste uken har Norwegian blitt kritisert fra flere hold for å ha utbetalt bonuser på tilsammen 30 millioner kroner til toppledelsen. Næringsministeren gikk tidligere i uken hardt ut mot flyselskapet.

Norwegian, staten og bonusene Staten gir lånegaranti Som en del av krisetiltakene under koronapandemien presenterer regjeringen en lånegaranti på 6 milliarder kroner til flyselskapene. 3 milliarder av disse går til Norwegian, forutsatt at selskapet klarer å redusere den enorme gjelden. Staten krever også at selskap som benytter seg av garantien ikke kan bruke den til å betale utbytte eller bonus til ledende ansatte.

Norwegian møter statens krav Norwegian opplyser at selskapet har fått omgjort 12,7 milliarder i gjeld til egenkapital. Dermed kan Norwegian benytte seg av hele lånegarantien på 3 milliarder kroner.

Staten nekter ytterligere hjelp Regjeringen opplyser at staten ikke vil gi Norwegian ytterligere finansiell hjelp utover tiltakene som allerede er innført, som for bransjen totalt utgjør 14 milliarder kroner. Norwegian-sjef Jacob Schram kaller det «en knyttneve i magen».

Norwegian får konkursbeskyttelse i Irland En irsk dommer innvilger Norwegian konkursbeskyttelse på inntil fem måneder. Det vil si at ingen kreditorer kan slå selskapet konkurs i perioden. Dette gir Norwegian et pusterom til å forhandle med kreditorene som blant annet er banker, leasingselskaper, fond og andre investorer.

Får konkursbeskyttelse i Norge Norwegian opplyser i en børsmelding at selskapet har fått innvilget konkursbeskyttelse også i Norge.

Norwegian foreslår redningsplan Forslaget innbærer at langdistanserutene legges ned og antall fly reduseres kraftig. Gjelden kuttes til 20 milliarder kroner og selskapet vil hente 4-5 milliarder i friske penger.

Staten bidrar på nytt Regjeringen foreslår å spytte inn ytterligere 1,5 milliarder kroner i Norwegian i form av et hybridlån dersom selskapet klarer å hente minimum 3 milliarder fra andre investorer.

Godkjenner Norwegians redningsplan Irske High Court godkjenner Norwegians redningsplan og sender prosessen videre til Norge.

Norsk domstol godkjenner Oslo Byfogdembete godkjennner Norwegians redningsplan.

Generalforsamling sier ja Aksjonærene i Norwegian godkjenner selskapets redningsplan, og godtar å bli sittende igjen med bare 5,2 prosent av selskapet. Alternativet ved konkurs var å bli sittende igjen med null.

Ut av konkursbeskyttelse Etter å ha forhandlet med 30-40 banker, leasingselskaper, flyprodusenter og flere tusen andre kreditorer, forlater Norwegian konkursbeskyttelsen. – I dag har vi skrevet historie, sier konsernsjef Jacob Schram.

Nytt styre i Norwegian De nye eierne setter inn Svein Harald Øygard som styreleder i selskapet. Han erstatter Niels Smedegaard som forlater styret sammen med Vibeke Hammer Madsen og Jaan Albrecht Binderberger.

Schram får sparken Toppsjef Jacob Schram må gå etter at styret i Norwegian gir ham sparken. Finansdirektør Geir Karlsen blir utnevnt til ny sjef.

Fikk millionbonus E24 skriver at Jacob Schram og Geir Karlsen fikk en til nå ukjent millionbonus for å bli i selskapet gjennom en vanskelig periode. Dagen etter skriver DN at bonusen var på 11 millioner kroner hver. Avtalene ble inngått av det tidligere styret ledet av Niels Smedegaard.

Krever redegjørelse Næringsminister Iselin Nybø (V) krever full redegjørelse om bonusene til Norwegian-toppene. Et spørsmål er om bonusene brøt med vilkåret i statens lånepakke fra mars 2020. Bonus-kravet i denne gjaldt ifølge Nybø fram til redninsplanen var gjennomført 26. mai. Vis mer

Aufles opplevde i mars i fjor at flyet hans ble kansellert av Norwegian. Montøren fra Mosjøen hevder flyselskapet ikke har refundert én krone av refusjonssummmen på 5.200 kroner.

Reisen ble ifølge Aufles bestilt direkte gjennom Norwegian.

Samlet er det 34.000 Norwegian-bookinger der kundene ikke har fikk refundert billettene før flyselskapet gikk inn i en rekonstruksjonsprosess 18. november 2020.

Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian markerte i mai 2021 at de gikk ut av konkursbeskyttelse. Nå er flere kunder misfornøyde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Til sammen beløper de 34.000 refusjonskravene seg til 522 millioner kroner, skrev E24 i mars.

Kunder som ikke fikk billettrefusjon før rekonstruksjonsprosessen startet, er å regne som kreditorer. Som en av Norwegians kreditorer kan man kun regne med å få tilbakebetalt fem prosent av kravet.

Det betyr at en kunde med 5.000 kroner i refusjonskrav vil sitte igjen med fem prosent, tilsvarende 250 kroner.

99,6 prosent av de norske bookingene ble refundert

Før selskapet gikk over i en rekonstruksjonsprogram hadde Norwegian tilbakebetalt 99,6 prosent av de norske bookingene som ble gjort direkte gjennom flyselskapet, oppplyser selskapet selv.

Samlet ble 98 prosent av bookingene refundert før selskapet gikk inn i rekonstruksjonsprosessen.

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Espen Tuman, sier flyselskapet ønsket å refundere de siste kundene fullstendig, men at det ikke lot seg gjøre som følge av begrensninger i rekonstruksjonsprosessen

– Vi er de første til å beklage at vi ikke fikk refundert alle bookingene. Vi ønsket å gjøre det, men begrensingsgene i rekonstruksjonsprosess, som vi har vært igjennom, tillot ikke at vi kunne gjøre det, sier Tuman.

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian Espen Tuman. Foto: Norwegian

Thuman sier han forstår frustrasjonen til kunder som Aufles:

– Selv om vi rakk å refundere 99,6 prosent av bookingene, så forstår vi at frustrasjonen er høy blant de vi ikke rakk å refundere før selskapet gikk inn i konkursbeskyttelse.

Forbrukerrådet mener kundene ikke er tatt på alvor

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier til NRK at de reagerer på Norwegians prioriteringer. Forbrukerrådet mener Norwegian ikke tar kundene på alvor.

– Jeg synes åpenbart at det er et tillitsbrudd. At styret mener ledelsen har krav på millionbonuser, samtidig som mange forbrukere har penger utestående, hvor vi vet at planen tilsier at de ikke får mer enn fem prosent av det norwegian skylder dem, viser at styret ikke tar kundene på alvo, sier Blyverket, som først uttalte seg til Klassekampen torsdag.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Men Norwegian sier de er bundet av rettsinstansene til å gi fem prosent?

– Vi er kommet dit fordi Norwegian ikke overholdt de lovpålagte refusjonsfristene i fjor, som gjorde at kundene ikke hadde fått tilbakebetalt det de kravet på før Norwegian gikk inn i restruktureringen, mener Blyverket.

Blyverket i Forbrukerråd mener styret har handlet uklokt og at ledelsen burde takket nei til bonusene. Hun mener kravene utgjør betydelige summer for mange forbrukere.

– I snitt utgjør kravene 15.000 kroner. Med fem prosent tilbakebetaling, vil det tilsi 750 kroner. For en gjennomsnittsforbruker er det altså 14.250 kroner som Norwegian ikke betaler tilbake. For mange av oss, som ikke får millionbonuser, utgjør dette en stor del av feriebudsjettet, avslutter Blyverket.

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Espen Tuman, viser til den enorme pågangen selskapet hadde da pandemien rammet.

– Da pandemien påvirket reiselivet som verst, fikk vi en enorm mengde endringer og kanselleringer som måtte behandles. Dette var av så store dimensjoner at vi ble forsinket, sier Tuman til NRK.