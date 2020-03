Norwegian kommenterer regjeringens krisetiltak – permitterer 5000 ansatte

For å hjelpe de kriserammede flyselskapene, fjerner regjeringen flypassasjeravgiften fra 1. januar 2020 og frem til 31. oktober 2020. I tillegg fjerner de luftfartsavgiftene fra 13. mars til og med 30 juni.

Krisepakken for luftfartsbransjen utgjør i denne fasen rundt 2,7 milliarder kroner. Pakken er første fase for å hjelpe den hardt pressede flybransjen.

Fredag kunne konsernsjef Jacob Schram, som selv sitter i karantene, at tiltakene fra regjeringen ikke er nok i den akutte krisen Norwegian og bransjen er i.

– Dette haster, vi snakker om uker, ikke måneder.

Schram sier at den største utfordringen for selskapet er likviditet, altså at de har penger i kassen til å betale utgifter og lån.

– Vi var på vei gjennom krisen før koronaviruset slo til, men da det slo til ble mange av våre verktøyer tatt bort. Vi hadde ne plan om å levere et positivt resultat i 2020, sier Schram.

– Vondt i hjertet

Norwegian varsler samtidig at de permitterer cirka 5000 ansatte, som er rundt halvparten av alle som jobber i selskapet.

– Det gjør meg vondt i hjertet å nå måtte trykke på knappen og for å permittere cirka 5000 ansatte i Norwegian, som er bortimot halvparten av vår arbeidsstyrke.

Norwegian annonserte torsdag at de kansellerer 4000 flyginger og permitterer opp til halvparten selskapets over 10.000 ansatte i kjølvannet av koronavirusutbruddet. Fra før hadde Norwegian tirsdag kunngjorde at de innstiller 3.000 flyginger fra midten av mars til midten av juni.

Etterlyser mer

Etter kunngjøringen av tiltakene uttalte pressesjef i SAS, John Eckhoff, til NRK at krisetiltakene fra regjeringen ikke er tilstrekkelige.

Tidligere på dagen annonserte selskapet at de kansellerer alle USA-flyvninger.

– SAS opplever myndighetene som lydhøre og mener regjeringen har forstått alvoret som luftfarten nå står i. Tiltakene som ble presentert i dag er likevel ikke tilstrekkelige i den helt spesielle akutte situasjonen flybransjen er i, skriver han.

Han sier at selskapet er positive til endringen i permitteringsreglene. Tirsdag ble det kjent at SAS ber ansatte redusere lønnen med 20 prosent i en periode på tre måneder som følge av markedssituasjonen.

– Våre egne tiltak er svært inngripende, og skjer i et omfang som vårt selskap aldri har opplevd tidligere.

Eckhoff opplyser at SAS etterlyser kutt i arbeidsgiveravgiften, CO₂-avgiften og støttetiltak til flybransjen.

– SAS støtter selvsagt norske myndigheters tiltak for å redusere korona-smitten, og etterlever gjeldende bestemmelser i en krevende situasjon for å opprettholde en kritisk infrastruktur for Norge, sier Eckhoff.

Norsk Flygerforbund: – Ikke nok

Vi er veldig glad for at regjeringen har forstått alvoret i situasjonen for luftfarten, og setter inn helt nødvendige tiltak, sier leder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen.

Han er imidlertid tydelig på at dagens tiltak ikke er nok, og at de hadde forventet at luftfartsavgiftene også skulle bli gitt tilbakevirkende kraft. Pakken utgjør 2,7 milliarder kroner for luftfarten.

– Jeg har indikert at det vil være behov for ytterligere tiltak, men det har regjeringen sagt at de er forberedt på å komme med. Her må vi komme med de tiltakene som er nødvendig for å ha en næring der når vi kommer til den andre siden.

Etterlyser flere tiltak

Parat-leder Unn Kristin Olsen er glad for at regjeringen har fulgt opp flere av Parats forslag, blant annet forslagene om å oppheve flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften, men etterlyser mer kraftfulle virkemidler som sikrer likviditet på kort og lang sikt.

Parat-lederen legger til grunn at dette er den første av flere tiltak som må komme.

– Det er i tiltakene presentert fredag, ikke nok til å møte den akutte situasjonen i luftfarten og i reiselivet. Her må regjeringen svært raskt komme tilbake med lån, kredittfasiliteter og ytterligere tilbakebetaling av avgifter. Fra Parats side bidrar vi gjerne med forslag til løsninger, sier Olsen.

Hovedtillitsvalgte for pilotene; Sindre Haanshuus fra Widerøe, Jan Levi Skogvang fra SAS og Alf W. Hansen fra Norwegian er skuffet.– Skal vi opprettholde norske selskaper i norsk luftfart, har regjeringen dårlig tid. Fly settes på bakken og ansatte permitteres. Her må det tilføres likviditet umiddelbart. Det er positivt

å fjerne avgifter, men de får ingen virkning uten at flyselskapene er i drift, sier de tre pilot-lederne i en felles uttalelse.

Jobber med flere tiltak

Spesielt Norwegian har svært høy gjeld i forhold til verdiene i selskapet. Selskapet har den siste måneden rast 80 prosent på børsen. Flere analytikere mener at selskapet vil få problemer med å betale gjelden når billettinntektene uteblir.

På spørsmål om regjeringen vurderer lånetiltak for flybransjen, svarer finansminister Jan Tore Sanner at de har en god dialog med luftfartsbransjen.

– De tiltakene vi i dag iverksetter, er kraftfulle. Det vil kunne bidra til bedre likviditet. Men så er det også avgjørende at vi holder oss innenfor statsstøtteregelverket. Det betyr at vi vurderer ulike tiltak og har dialog med bransjen. Men jeg vil ikke nå forskuttere hva som kommer i neste fase, sier Sanner.

Stenger kortbaneflyplasser

Avinor varslet fredag at ni kortbaneflyplasser stenges for all trafikk fra og med 18. mars. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt.

– For å sikre at vi har et nettverk av flyplasser i drift, frigjør vi nå ressurser slik at vi er mer robuste ved andre lufthavner og på den måten kan sikre drift over tid, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Stengingen av de ni kortbaneflyplasser er et første tiltak for å sikre at det er tilgjengelig ressurser for å drifte et nettverk av flyplasser.

– Avinor vurderer fortløpende ytterligere tiltak, inkludert tiltak ved Oslo lufthavn, sier Falk-Petersen.