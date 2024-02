Norwegian har levert sitt beste driftsresultat noensinne

Det kommer fram i selskapets resultatmelding for fjerde kvartal som ble offentliggjort fredag.

– Jeg er glad for å kunne si at Norwegian i 2023 oppnådde selskapets høyeste driftsresultat noensinne, sier konsernsjef Geir Karlsen i en pressemelding.

Så sent som i 2020 var selskapet truet av konkurs.

Norwegian gjorde det unormalt bra i fjerde kvartal av 2023 med et resultat før skatt på 208 millioner kroner, mot minus 80 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det til tross for at flyselskapet vanligvis taper penger gjennom vintersesongen. Gjennom oktober, november og desember i fjor hadde Norwegian 4,7 millioner passasjerer, opp fra 4,6 millioner passasjerer i samme periode i 2022.

Norwegian har klart å fly med fullere fly, fra 81,4 til 84,4 prosent.

– Det nærmer seg det maksimale med dagens rutestruktur, sier flyanalytiker Espen Andersen til NRK.

Lavere drivstoffpriser

Det positive resultatet skyldes blant annet sterkere etterspørsel i november og desember enn ventet, et forlik i en patentkonflikt med Bank Norwegian og kompensasjon knyttet til forsinkelser i flylevering.

Lavere drivstoffpriser og valutakurser hadde også positiv effekt på Norwegians resultat.

Selskapet tror inntjeningen vil fortsette å øke inn i 2024 og ser for seg et driftsresultat på mellom 2,5 og 3,2 milliarder kroner i år, en oppgang på mellom 12 og 44 prosent fra i fjor, ifølge E24.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian Foto: Frederik Ringnes / NTB

Millionutbytte

Norwegian planlegger et utbytte til aksjonærene på 0,60 kroner per aksje for 2023. Det tilsvarer totalt 820 millioner kroner.

Utbetaling av utbytte forutsetter godkjennelse fra selskapets långivere. Om det ikke blir godkjent, foreslår styret å sette av utbyttebeløpet i et fond til senere utbetaling.

I januar fullførte Norwegian milliardoppkjøpet av flyselskapet Widerøe, og de er nå i ferd med å inkludere Widerøe i Norwegian-konsernet.