Norwegian har lagt fram forslag til redningsplan

I en børsmelding opplyser flyselskapet at de blant annet ber leasingselskapene om å redusere sine krav med minst 500 millioner dollar. Det tilsvarer 5,3 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Leasingselskapene er selskapene som eier flyene, og som leier dem ut til Norwegian.

I tillegg vil selskapet gjøres inntil 85 prosent av obligasjonsgjelden de har om til aksjer. Det vil fjerne nesten 4,2 milliarder i gjeld.

Lykkes planen til Norwegian, vil dagens aksjonærer sitte igjen med marginale 5,2 prosent av selskapet, ifølge Norwegians egne beregninger.

Etter planen ble lagt frem mandag falt selskapets aksjer med over tre prosent på Oslo Børs. Norwegian-aksjen, som ved årsskiftet var verdt rundt 40 kroner, handles nå til rundt fem kroner.

Vil skyve på betalinger

Selskapet vil også skyve på forfallene på alle lånene. I børsmeldingen kommer det frem at de vil konvertere mellom 60 og 85 prosent av gjelden til egenkapital avhengig av obligasjonslån.

Selskapet vilI også hente 400 millioner kroner i emisjon, skriver de i børsmeldingen.

4. mai er det nemlig innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Innen det må kreditorene ha gått med på en avtale.

Kritiske aksjonærer

Norwegian må gjennom to hindre for å få planen gjennom. Først må kreditorene godta å gjøre lån om til aksjer, så må generalforsamlingen godkjenne dette under generalforsamlingen 4. mai.

Gjøres gjeld om til aksjer, så vil langt flere aksjer dele samme selskap, noe som gjør aksjene mindre verdt. Det gjør at en aksjonærgruppe har varslet at de ikke vil støtte selskapets planer slik de er i dag, og ber staten om å bidra til å berge selskapet.

I utgangspunktet må forslaget få 2/3-deler flertall under generalforsamlingen, men en ny lov gjør at halvparten kan holde.

Kritiske måneder

Norwegian avsluttet 2019 med fullere fly og høyere inntjening, og selskapet var på vei mot lønnsomhet etter en tung periode. Den gode stemningen forsvant imidlertid som dugg for solen, da koronaviruset sendte flybransjen i knestående.

For Norwegian, som har bygd opp en enorm gjeld, var budskapet at det stod om uker – ikke måneder – hvis de ikke fikk hjelp.

Hjelpen kom i form av at staten skulle garantere for inntil tre milliarder kroner i lån, hvis investorer og banker ble med på laget for å styrke selskapets økonomi.

Norwegians svar var å be långiverne om å bytte lån mot aksjer i selskapet, noe som har blitt møtt med ras i aksjekursen til selskapet.