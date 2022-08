Norwegian fikk et overskudd før skatt på vel 1,248 milliarder kroner i andre kvartal.

Til tross for rekordoverskuddet var selskapet ned over fem prosent på Oslo Børs i morgentimene torsdag.

DN skriver at resultatet var 500 millioner kroner svakere enn hva ekspertene markedet hadde forventet.

– Resultatet er et skjønnmaleri av virkeligheten fordi det ligger 2,1 milliarder i engangsinntekt i tallene. Det sier flyanalytiker i danske Sydbank, Jacob Pedersen.

– Først og fremst synes jeg vi har levert et godt resultat, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Hvis man korrigerer for det, er man på et underskudd på 740 millioner norske kroner, legger han til.

Kjøper Boeing-fly

Pedersen viser til at Norwegian har inngått en avtale med flyfabrikanten Boeing som gir selskapet 2099 millioner kroner.

Det skyldes problemene rundt Boeing 737 MAX 8-flyene. De ble satt på bakken i over halvannet år etter to store ulykker.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian sier at selskapet skal bruke de 2,1 milliardene til å kjøpe 50 mye Boeing 737 MAX 8-fly.

NRK forklarer Kvartalsrapport på 1, 2, 3 Bla videre Hva er kvartalsrapporter? Hvert kvartal, altså hver tredje måned, må børsnoterte selskaper offentliggjøre hva de har tjent, og hva de har brukt eller tapt penger på, de siste tre månedene. De tallene legger de fram i en rapport, som kommer hvert kvartal. Noen selskaper legger bare ut rapport for hvert halvår. Og i fjerde kvartal, eller siste halvår, kommer ofte også årsrapporten. Da oppsummerer selskapet hva de har tjent, og hva de har brukt eller tapt penger på, i hele året som har gått. Hvorfor forteller selskapene hvordan det går? I kvartalstallene kommer det fram hvordan det egentlig går med selskapet. Om de taper penger, eller tjener masse penger, og hva de eventuelt taper penger på. I tillegg har selskapene på børsen aksjonærer, som har interesse av å vite hvordan det går med selskapet. Aksjonærer er de som eier aksjer i selskapet, og kan derfor være med å bestemme hvordan selskapet skal drives. Man kan ha små og store eierandeler, men hvordan det går med selskapet, kan bety mye for verdien av de aksjene som eierne har. Det er også nyttig for de som vurderer å kjøpe aksjer i selskapet. Men jeg er jo ikke aksjonær. Hvorfor skal jeg bry meg da? Joda! På Oslo børs er det en del statseide selskaper, som alle nordmenn, gjennom staten, har eierandeler i. I de selskapene er du faktisk aksjonær. De er det spesielt viktig at nordmenn og staten får vite hvordan det går med. Hva er resultatet? Resultatet til selskapet er summen av hva selskapet har tjent, og hva det har brukt eller tapt, i løpet av de tre siste månedene. Hvis resultatet er i pluss, har selskapet tjent mer enn det har brukt. Hvis det er røde tall i resultatet, har selskapet tapt eller brukt mer enn det har tjent. Da går selskapet i minus, og selskapet har tapt penger. Hva betyr nedskrivninger? Når et selskap tar nedskrivninger, betyr det at de regner med at verdien av det de eier vil bli, eller er, verdt mindre enn det de var verdt før. Hva betyr det at selskapet betaler ut utbytte? Hvis resultatet går i pluss, har selskapet overskudd. Da kan selskapet velge å betale ut penger til aksjonærene. Den summen som aksjonærene får, bestemmes av styret i selskapet, og kommer an på hvor stor eierandel hver enkelt aksjonær har. Og den summen kalles utbytte. Hva i all verden er EBIT og EBITDA? Kronglete begreper som betyr resultat. EBIT er driften før selskapet har betalt skatt og renter. EBITDA er driften før selskapet har betalt skatt og renter, og tatt avskrivninger. Forrige kort Neste kort

Pandemi og streik

– Jeg ser et selskap som gjøre mange riktige ting, men der man fortsatt mangler de siste beviser for at man kan begynne å tjene penger, sier Jacob Pedersen, analysesjef i Sydbank. Foto: Sydbank

Karlsen sier at resultatet ble påvirket både av den siste resten av pandemien og flytekniker-streiken i juni.

– Det har også vært en del problemer generelt med flytrafikken i Europa. Med flyplasser og bagasjeproblemer og mangel på personell og det er klart at det har hatt en kostnad for oss, sier han.

I tillegg har en veldig høy oljepris, truffet selskapet.

Flyanalytiker Pedersen sier at før koronaen utgjorde drivstoff-utgiftene rundt 30 prosent av inntektene. Nå utgjør drivstoff rundt 50 prosent.

Antyder veldig gode juli-tall

Konsernsjefen antyder at tallene for tredje kvartal vil bli veldig gode.

Han sier at selskapet har hatt et rekordhøyt resultat i juli. Flyene var 95 prosent fulle og prisene var høye. Delvis fordi selskapet fikk hjelp av streiken i SAS.

– Vi ser at august er veldig bra og at folk bestiller reiser til høsten, så august, september, oktober ser veldig lovende ut, sier Geir Karlsen.

– Ser vi inn i tredje kvartal er det flere ting som ser bra ut for Norwegian. Billettprisene vil sannsynligvis gå enda mer opp og det vil bli mer aktivitet, sier Jacob Pedersen.

– Ikke bekymret lenger

– De er nå i en situasjon der de for det første har fått opp trafikken og for det andre har fått inn penger i systemet. Det er viktig for dem, sier Frode Steen, professor ved Norges Handelshøyskole Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Professor ved Norges Handelshøyskole Frode Steen sier at det viktige er at Norwegian leverer.

– De har relativt god seteutnyttelse og de har klart seg ganske godt i en periode der hele markedet har klart seg ganske godt på flyplassene. Jeg er ikke bekymret for Norwegian lenger, sier han.

Steen sier at det han kaller fritidsmarkedet er nå er friskmeldt:

– Vi er tilbake der at folk reiser. Det så vi i sommer, og det skjedde raskere enn vi hadde trodd.

Når det gjelder det andre viktige markedet, de korte forretningsreisene, er det verre.

Fortsatt tar mange møtene på Teams i stedet for å fly Oslo-Bergen eller Oslo-Trondheim.

– Strutter av selvtillit

Norwegian var for et par år siden på konkursens rand. Jacob Pedersen sier at det er for tidlig å friskmelde Norwegian.

– Det er for tidlig å friskmelde et selskap som i 2. kvartal, med påskeferie og starten på ferietrafikken, tapte 700 millioner, sier han.

Pedersen sier at når han ser på Norwegian ser han et selskap som begynner å strutte av selvtillit. Han tror de vil fortsette å vokse og at de neste år sannsynligvis kommer til å fly like mye på kort- og mellomdistanse som SAS.

– Det første beviset kan man få i det som normalt er det absolutt beste kvartalet, nemlig tredje kvartal. De tallene kommer i november, sier Pedersen.