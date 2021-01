Norwegian dropper langdistanse

Skrotingen av langdistanse er en del av planen for å redde Norwegian fra konkurs. Selskapet er for tiden under konkursbeskyttelse i Irland mens ledelsen jobber iherdig med å redde selskapet.

Norwegian skriver i en børsmeldingen at planen innebærer at Norwegian heretter vil fokusere på kjernevirksomheten i Norden, og operere en kortdistanseflåte med mellomdistansefly ("narrow body aircract").

– Under disse omstendighetene er langdistanse ikke fruktbart for Norwegian og denne satsingen vil derfor ikke fortsette, heter det meldingen.

Vil kvitte seg med gjeld

Å droppe langdistanse betyr at Norwegian kan kvitte seg med et av selskapets aller største problemer: Langdistanseflyene og den tilhørende gjelden.

Store deler av Norwegians rentebærene gjeld på 48 milliarder kroner er knyttet til tidligere års kjøp av fly, deriblant splitter nye Boeing 787 Dreamlinere.

Gjelden har gjort selskapet veldig sårbart for fall i inntektene. Streiker, tekniske problemer med nye fly og tidvis dårlig planlegging av bemanningen i høysesongen har gjennom årene bidratt til nettopp dette.

På toppen av det hele har koronarestriksjoner gjort at den finansielle situasjonen til Norwegian har blitt uholdbar.