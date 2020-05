Norwegian-aksjen stuper etter kriselån

Ved åpning var aksjen ned 60 prosent, men kursen justerte seg noe. Etter tjue minutters handel var aksjen ned nær 50 prosent, til så vidt under 2 kroner per aksje.

En kurs på 2 kroner tilsvarer en markedsverdi på rundt 330 millioner kroner, ifølge E24.

Det bratte fallet i aksjekursen er et resultat av at antallet aksjer i Norwegian mangedobles, noe som fører til at hver enkelt aksje skal ha en lavere pris.

Før børsen åpnet bekreftet nemlig Norwegian i en melding at restruktureringsplanen er fullført og at den statlige lånegarantien på totalt tre milliarder kroner er godkjent. Selskapet har fått omgjort 12,7 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital.

– Gjort en imponerende jobb

Norwegian skriver i meldingen at de har lagt et «godt fundament for fremtiden», men at de neste månedene blir likevel krevende.

Konsernsjef Jacob Schram i flyselskapet Norwegian bekrefter onsdag at de har innfridd vilkårene for statens lånegaranti. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Når vi får tilgang på statens lånegarantier, kan vi fortsette å bygge selskapet videre. Dette er en bekreftelse på at aksjonærene, markedet, obligasjonseiere, leasingselskaper, andre kreditorer og långivere har troen på «Nye Norwegian» og selskapets fremtidsstrategi, sier konsernsjef Jacob Schram.

Norwegian har gjennom forhandlinger med leasingselskap og kreditorer konvertert deler av gjelden sin til egenkapital og oppfyller nå kravene som er stilt for ordningen, heter det i en pressemelding fra Næringsdepartementet.

– Norwegian har gjort en imponerende jobb for å få med långivere og kreditorer på å øke egenkapitalen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Får kinesisk storeier

Leasingselskapet Aercap Holdings i Irland blir nå den største eieren i Norwegian. Samtidig vil selskapet BOC Aviation Limited veie 12,67 prosent av aksjene i flyselskapet etter kriseemisjonen.

Selskapet er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske regjeringen, opplyser Norwegian i en børsmelding.

«BOC Aviation er et selskap kontrollert av Sky Splendor Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Group Investment Limited, som igjen er kontrollert av Bank of China Limited, som igjen er kontrollert av Central Huijin Investment Ltd, som igjen er kontrollert av China Investment Corporation som er eid av Folkerepublikken Kina», utdyper Norwegian i børsmeldingen.

Det er gjennom konvertering av leasingavtaler til nesten 390 millioner aksjer i Norwegian at BOC Aviation overtar 12,67 prosent av aksjene i det norske flyselskapet. Verken selskapet eller noen av dets datterselskaper har eid aksjer i Norwegian tidligere, men har hatt avtaler om leasing av fly.