Nortura åpner for å gi tonnevis med sauekjøtt til Matsentralen

– Jeg tror vi ville klart 100 tonn. Kanskje ikke alt på en gang, men 100 tonn skal vi klare, sier daglig leder Cristiano Aubert i Matsentralen Oslo til NRK.

Matsentralen Norge består av sju lokale matsentraler som tar imot overskuddsmat fra matbransjen og gir det videre til ideelle organisasjoner. Daglig leder i Oslo-avdelingen har fått med seg at tonnevis med sau ligger stuet bort på norske fryselagre etter år med overproduksjon.

– Vi kan ikke ta hele skrotter, så det må skjæres ned til noe håndterbart. Fileter, grytekjøtt lår, kjøttdeig... det er bare å «gønne på» med hvitløk og rosmarin, så blir det bra!

Hver dag distribuerer de sju matsentralene mat tilsvarende 20.000 måltider. 100 tonn sauekjøtt vil derfor få god avsetning, sier Aubert.

– Satt på spissen er målgruppa vår 1 av 10 nordmenn, det vil si de som er definert som fattige. Så samarbeider vi med 260 veldedige organisasjoner som på ulike måter hjelper folk som er i en vanskelig situasjon, sier Aubert.

Betaler ingenting

Det er Nortura som har jobben som markedsregulator for kjøtt og egg, det vil blant annet si å ha fryselager tilgjengelig slik at for eksempel sauekjøtt er tilgjengelig hele året. Men etter år med overproduksjon har sauekjøttet hopet seg opp. Per i dag har Nortura om lag 450 tonn sauekjøtt på lager.

Skulle Nortura slå til på tilbudet om å bli kvitt 100 tonn sauekjøtt til Matsentralen, er det en aldri så liten hake rent bedriftsøkonomisk: De vil ikke få betalt for kjøttet.

– Vi er en veldedig virksomhet, så vi har ikke budsjett til å betale. All mat vi mottar, får vi gratis. Men vi løser et problem for produsentene, selvfølgelig, sier Aubert.

– Produsenten får vel en kostnad hvis de i tillegg må skjære opp kjøttet for deg?

– Om man gjør det på dugnad eller ser på det som et bidrag til et mer bærekraftig samfunn... uansett håper jeg de ikke kaster skrottene til slutt!

Nortura: – Det må vi kunne ordne

I kveldens utgave av Debatten på NRK fikk Nortura presentert «tilbudet» fra Matsentralen via Mette Nygård Havre i organisasjonen Spis opp maten din. Og Havre fikk et svar hun så ut til å være fornøyd med:

Ellen Flø Skagen er kommunikasjonsdirektør i Nortura. Foto: Erik Buraas / STUDIO B13

– I den situasjonen vi står i nå, blir det helt feil å si at dette kan dere ikke få, sa kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen i Nortura i programmet.

Hun fortalte at Nortura helst vil selge kjøttet, og at flere institusjoner har tatt kontakt den siste tiden i den hensikt å kjøpe større partier til sitt forbruk.

– Men når det gjelder Matsentralen og den situasjonen vi har, så tenker jeg at dette må vi kunne ordne. Så håper jeg at jeg ikke tar munnen for full, sa Skagen.

Cristiano Aubert i Matsentralen var ikke selv med i programmet, men fikk med seg TV-sendingen. Han likte det han hørte fra Norturas kommunikasjonsdirektør:

– Vi ønsker å hjelpe Nortura med å redusere sitt matsvinn, så vi ser fram til en tettere dialog og et fruktbart samarbeid framover, skriver han i en SMS til NRK i kveld.