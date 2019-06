Norskrussisk IS-kvinne: – Betalte for at sønnen min ikke skulle få militær trening

NRK møter den norskrussiske IS-kvinnen og hennes tre barn i stekende sol i leiren Al Hawl nordøst i Syria.

I et intervju med NRK forteller hun om livet på innsiden av IS – og om hvordan ekstreme IS-kvinner sprer frykt i leiren Al Hawl.

Kvinnen har tre barn, som alle er født i Norge. Den eldste gutten gikk i barnehage i østlandsområdet, før han ble tatt med til Syria og IS.

IS skal ha ønsket å gi gutten militær trening, men den norskrussiske IS-kvinnen skal ha betalt for at han skulle slippe.

– Jeg har betalt for at han ikke skulle få noen trening. Jeg vil ikke at han skulle lære koranen, arabisk eller noe.

– Hvorfor ikke?

– Jeg ville ikke at han skulle lære seg å skjære, skyte og at lære at alle er vantro og at alle må dø. Naboens sønner gikk på slik skole. Ute lekte de at de skar hodet av dukker, sier IS-kvinnen til NRK.

Vil ikke snakke om politikk

– UPOLITISK: Kvinnen vil ikke si hva hun mener om IS. Hun hevder at hun kun har gjort som hun har fått beskjed om av sin mann. Foto: NRK

Den norskrussiske kvinnen dro til Syria i 2016. Hun hevder hun reiste fordi mannen truet med å ta barna til Syria uten henne. Etter at mannen ble drept i 2017 skal hun ha forsøkt å komme seg ut av IS-kontrollert område flere ganger.

– IS har stått bak en rekke terrorangrep. Hvordan ser du på det?

– Jeg vet ikke, jeg liker ikke å snakke om politikk. Men jeg ser ikke noe bra med å drepe folk som lever i sine land.

– Er det greit å drepe sivile?

– Nei, det var IS gjorde og som førte til at vi ble bombet. Jeg har selv tatt døde barn ut av bomberom, og jeg har sovet med døde mennesker.

– Hva er ditt synspunkt på IS?

– Jeg liker ikke å snakke om politikk. Jeg er ikke en politisk person. Jeg hørte på min mann. Alt han sa gjorde jeg. Hvis jeg var i Norge og han spurte om jeg ville reise, så ville jeg ikke gjort det, svarer kvinnen.

Spent stemning i leiren

YNGST: Kvinnen har tre barn. Alle ble født i Norge før hun tok dem med seg til Syria i 2016. Foto: NRK

Leiren Al Hawl ligger på en stor sandslette nordøst i Syria. Leiren er kontrollert av de kurdiske selvstyremyndighetene.

Leiren var opprinnelig konstruert for 10.000 mennesker, men nå er godt over 70.000 personer i leiren.

De utenlandske IS-kvinnene blir holdt i en egen avdeling. Her skal stemningen være svært spent.

Ifølge den norskrussiske kvinnen er det tre fraksjoner i leiren. De som støtter IS, de som er nå er motstandere og de som holder seg utenfor.

Den norskrussiske IS-kvinnen forteller at det har vært slåsskamper mellom IS-tilhengere og motstandere.

– En gruppe hadde kniver og en annen gruppe hadde stekepanner. Det var en stor slåsskamp og kurderne kom til, forteller hun.

Ledelsen i leiren sier også til NRK at kvinnen som går uten det heldekkende plaget nikab, skal bli forfulgt og trakassert i leiren. Leirledelsen karakteriserer forholdene som «ekstreme».

Vil ha barna hjem

Da NRK møtte kvinnen i leiren i mars, sa hun at hun ikke ville tilbake. Nå sier hun derimot at hun ønsker det, og at hun var redd da NRK møtte henne første gang.

– Jeg vil at barna mine skal ut fra leiren. Jeg vil ikke at de skal bo her, jeg vil ikke at de skal vokse opp her. Mine barn har sett altfor mye.

Norske myndigheter har sagt at de vil prioritere å hente hjem foreldreløse barn, og at de kan hente hjem barn dersom foreldrene gir dem fra seg.

IS-foreldrene må komme seg til en norsk utenriksstasjon før de eventuelt kan returnere.

– Er du villig til å bli igjen og sende barna fra deg?

– Nei, absolutt ikke. Jeg må være med dem, svarer hun.

SAMMEN: Kvinnen sier til NRK at det er uaktuelt å sende fra seg barna. Hun vil hjem - sammen med dem. Foto: NRK

Både kvinnen og hennes tre barn har russisk statsborgerskap. Russland er ett av få land som har tatt tilbake IS-kvinner og barna deres. Nå har den norskrussiske kvinnen bedt russiske myndigheter om bistand.

– Jeg har søkt om å komme til Russland, siden Norge ikke vil ta oss tilbake, men jeg vil helst at de skal komme til Norge. De er alle tre født her og min eldste sønn har gått i barnehage i tre år.

– Angrer du på at du dro?

– Ja selvfølgelig. Jeg vet at vi ikke kan ta tiden tilbake, men hvis det var slik skulle jeg bare tatt barna og rømt til Norge, den dagen jeg dro til Syria. Jeg skulle ønske jeg tok dem og dro tilbake til Norge.

– Hvordan ser du på fremtiden nå?

– Jeg håper de skal få et bra liv, og at de skal slippe å se krig og folk som dør igjen. At de skal gå på skole og barnehage slik andre barn gjør.

– Du er selv ansvarlig?

– Ja, jeg vet det. Selvfølgelig. Jeg har gjort mitt beste for å få dem ut derifra. Jeg kan ikke endre det. Jeg angrer men kan ikke endre det.

Likevel mener kvinnen at hun ikke har gjort noe galt:

– Jeg vet at jeg ikke har gjort noe galt. Jeg har reist, men jeg har ikke gjort noe. Jeg har aldri drept noen. Eller hatt våpen. I tre år har jeg levd med kvinnene og flyttet fra hus til hus.

– Men du har vært med i en terrorgruppe – ser du ikke noe galt i det?

– Jeg har ikke vært med i en terrorgruppe. Jeg har reist med min mann, men jeg har ikke gått på skolene – mange kvinner gikk på skolene – jeg har ikke gjort det fordi jeg ikke ville vite noen ting om det.

– Hvilke skoler gikk de på?

– En skole lærte de å skyte, en lærte de koranen. Men jeg kjente kvinnene som ville ut, men pga din mann kan du ikke komme deg ut. Alle vet at du vil ut, men de ser etter deg, hvor de skal. Når de kjenner dine barn er det umulig.