Det danske sikkerhetspolitiet PET hadde det svært travelt, da norskiraneren gikk ned fra sitt hotellrom i den søvnige provinsbyen Ringsted, for å spise frokost. Klokken 09.20 var han nede i frokostsalen på hotell Scandic. I løpet av 22 minutter, før norskiraneren kom tilbake på rommet etter frokost, hadde politiet ransaket hotellrommet i all hemmelighet.

Det de fant på rommet denne septembermorgenen i 2018 har vært viktige bevis i saken som har gått for retten i Roskilde i Danmark. PET-folkene fant en stoffpose på skrivebordet med forskjellige kameraobjektiver og et minnekort i et Nikon-kamera som politiet kopierte og satte inn igjen i kameraet. PET var ute av rommet da den tiltalte norskiraneren kom tilbake på rommet, tok med seg bagasjen, og kjørte fra Ringsted mot Øresundbroen.

Hva skulle norskiraneren, som fikk asyl i Norge som flyktning fra Iran i 2008, i den lille provinsbyen Ringsted? Og hva var det bilder av på minnekortet?

Aktor: – Planla drap

Dansk politi og påtalemyndighet mener norskiraneren var i Ringsted for å samle informasjon om lederen for den eksiliranske organisasjonen ASMLA. Han blir beskyldt for å ha hjulpet den iranske etterretningstjenesten med å planlegge et drapsangrep mot lederen av ASMLA, som bodde i Ringsted.

ASMLA står for Arab Struggle Movement Group for the Liberation of Ahwaz. Iran ser på medlemmene av ASMLA-bevegelsen som terrorister. Gruppen, som har filialer i flere land, er imidlertid ikke på EUs liste over terrorbevegelser. Bevegelsen kjemper for en uavhengig stat i det sørvestlige Iran rundt byen Ahwaz.

Det vakte stor oppsikt i Norge da norskiraneren ble arrestert i Gøteborg, 21 oktober 2018. Det kom fram at han, som fikk asyl som flyktning fra Iran, feiret persisk nyttår i samme lokale som den iranske ambassadøren. Og at han skal ha forsøkt å inflitrere en iransk opposisjonsgruppe i Norge. Han skal også ha vært medlem av Bahai-samfunnet i Norge. I Iran blir bahaier forfulgt som en religiøs minoritet.

Ba politiet om beskyttelse

Lederen for ASMLA hadde flere ganger kontaktet danske myndigheter. Han fryktet for sikkerheten sin. Grunnen var at to medlemmer i ASMLA i Nederland var blitt drept. Iran er mistenkt for å stå bak. Frykten for at den danske ASMLA-lederens liv var i fare, førte til at PET satte opp overvåkningskameraer ved hans bolig i Ringsted.

I retten i Danmark er det vist overvåkingsbilder der norskiraneren passerer boligen til ASMLA-lederen, og tar bilder. På minnekortet til norskiraneren fant politiet 83 bilder fra og rundt boligen til den danske ASMLA lederen. Etterpå tok han inn på Scandic Hotel i byen. Mens norskiraneren sov tok politiet seg også inn i bilen hans, og fant en luftpistol, en kniv og passet hans, ifølge det som har kommet fram i retten.

Hevder han er uskyldig

Den tiltalte sier han er uskyldig, og har ikke ønsket å uttale seg til danske medier. Ifølge hans forsvarer Michael Juul Eriksen, har han tidligere gitt en syvtimers forklaring til politiet om hvorfor han var i Ringsted.

I retten kom det frem at noe av det sentrale bevismaterialet i saken er en chat mellom norskiraneren og en person, som ifølge politiet, er tilknyttet den iranske etterretningstjenesten. Forsvarer Michael Juul Eriksen mener det ikke kan bevises at personen er ansatt i den iranske etterretningstjenesten, og at aktor heller ikke kan bevise at det var planer om å drepe lederen av ASMLA.

Etter det NRK forstår er det en bevismessig utfordring for aktor å knytte norskiraneren direkte til iransk etterretning.

Politiet på plass utenfor rettsalen i Roskilde i Danmark. Foto: DR

Historisk sak

Saken er ifølge danske strafferettseksperter uten sidestykke i nyere dansk rettshistorie. Danmark har ikke hatt andre rettssaker siden krigen der tema er en mulig planlagt likvidering på dansk jord på oppdrag for en utenlandsk etterretningstjeneste.

Iran mot Saudi-Arabia

Og som om saken ikke er komplisert nok fra før, så tok saken en sensasjonell ny vending tidligere denne måneden. Danskiraneren, det antatte målet for drapskomplottet, er sammen med to andre siktet for terrorisme, spionasje og promotering av terror, ifølge Danmarks Radio DR.

Ingrediensene er ifølge siktelsen millioner av dollar fra en saudisk etterretningstjeneste, anskaffelse av våpen og rådgivning om terrorisme. Så langt har det vært kjent at de tre mennene er siktet for terrorisme og spionasje i Danmark på vegne av en saudisk etterretningstjeneste. Men siktelsen ble denne måneden utvidet til å omfatte terrorfinansiering og promotering av terror i Iran - i samarbeid med en saudisk etterretningstjeneste.

Påtalemyndigheten og PET mener blant annet at eksilgruppen i perioden 2012 til 2018 mottok eller forsøkte å få ikke mindre enn 20 millioner danske kroner fra en saudisk etterretningstjeneste. Det var, ifølge aktor, med det formål å overføre pengene til en person eller gruppe som skulle gjennomføre terrorangrep i Iran i samarbeid med Saudi-Arabia.

Europa som åsted for Iran-Saudi konflikt?

De tre Ringsted-iranernes advokat avviser straffskyld.

Med de nye siktelsene mot ASMLA gruppen i Ringsted mener dansk politi og påtalemyndighet at konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran om herredømme i den islamske verden er flyttet til Europa, og at Danmark er blitt åsted for denne voldelige konflikten.

Klokken 10.30 i dag starter opplesingen av dommernes konklusjon i saken mot norskiraneren i retten i Roskilde i Danmark.