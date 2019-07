14-år gamle Zain Al Rafeea, som nå bor sammen med familien i Hammerfest, fikk hovedrollen i filmen «Kapernaum» ved en ren tilfeldighet på gata i Beirut. Etter at familien flyktet til Norge, først fra Syria og så fra Libanon, fikk elevene i Hammerfest ikke bare en ny elev i klassen, men også en filmstjerne.

Filmen høstet stor internasjonal anerkjennelse og fikk terningkast 5 av filmpolitiet i vinter, og skildrer livet til gatebarn og barnefamilier godt under fattigdomsgrensa i Libanon.

Nå har Zain fått Oscar for rollen.

Postmannen ble Oscar-bud

Zain fikk først beskjed om nominasjonen på telefon, og ventet i spenning i flere uker. Da prisen endelig kom til Norge, var det postmannen som først overrakte esken med Oscar-statuen til ham.

14-år gamle Zain Al Rafeea med prisen, som ligner svært mye på en «voksen-Oscar», fra Young Artist Academy. Foto: Privat

Den fugleinteresserte 14-åringen, opprinnelig fra Syria, hadde hentet tre fugler han skulle overta fra en kompis og var på vei hjem til familien i Hammerfest. På veien ble han stoppet av postmannen som hadde med en stor pakke addressert til han. Zain trodde han visste hva innholdet i esken var, men turte ikke håpe for mye.

Men esken innhold akkurat det Zain håpet på: gullstatuen fra Young Academy Award for Breakthrough Performance Award, sendt hele veien fra USA.

– Han hoppet i taket av glede, forteller faren Ali Al Rafeea til NRK.

Young Academy Award blir ofte kalt «ungdoms-Oscar», og svært kjente skuespillere som Leonardo DiCaprio og Emma Watson har tidligere fått tildelt samme utmerkelse. I tillegg til prisen fra USA har Zain også fått tildelt pris for beste skuespiller ved filmfestivalen i Antalya.

Zain Al Rafeea (14) ble tildelt pris for beste skuespiller på filmfestivalen i Antalya. Foto: Skjermdump

Flyktet fra krigsherjet land

Til tross for internasjonal stjernestatus er Zain en helt vanlig 14-åring i Hammerfest. Nesten.

Han og familien ankom Hammerfest august i fjor etter å ha flyktet fra Syria.

I klasserommet på Breilia skole i Hammerfest stod jubelen i taket da klassekameraten ble nominert til Oscar. Og nå kan kameratene juble enda høyere: Zain fikk tildelt utmerkelsen, og gullstatuen er endelig hjemme i Hammerfest hos familien Al Rafeea.

Zain jubler i Hammerfest etter Oscar-nominasjon Du trenger javascript for å se video.

– Han er filmens stjerne

Sigurd Vik, filmanmelder i NRK P3, sier at han har full forståelse for at Zain nå får anerkjennelse og ros.

– Det er sjelden jeg blir så umiddelbart imponert av en debutprestasjon. Han viser en uttrykksfull og nyansert måte å spille rollefigur på. Han er rett og slett filmens stjerne. Det er en god film og en svært god rolleprestasjon.

Filmanmelder i NRK P3, Sigurd Vik, er svært imponert over Zains skuespillerprestasjon. Foto: Martin Aas / P3

«Kapernaum» tar opp et vanskelig og sammensatt etisk dilemma, og stiller spørsmål ved om svært fattige familier bør få barn. I filmen stiller Zain sine egne foreldre for retten for å ha satt ham til verden.

Dette er også den komplekse og røffe tonen som gjør at Vik mener Zains prestasjon er ekstra god.

– Dette er tøff realisme med lag av humor. Zain balanserer rollefiguren på en måte som treffer alvoret, men som samtidig klarer å være kul og relaterbar. Det er en imponerende balanseøvelse.

I filmen spiller Zain en 12-åring som saksøker foreldrene sine for å ha satt ham til verden. Foto: Arthaus

Drømmer om å spille i Hollywood

Zain har allerede fått tilbud om å være med i to nye spillefilmer, den ene i Sverige, og den andre med samme regissør som i «Kapernaum», Nadine Labaki, som vil følge Zain hjemme i Hammerfest.

Når han blir spurt om hva han drømmer om nå, forteller Zain at han vil spille i flere filmer i Hollywood.

Er det realistisk?

– Ja ... Hvorfor ikke?

Faren til Zain, Ali, er noe mer tilbakeholden og poengterer at familien er svært takknemlige for måten de har blitt tatt imot:

– Vi ønsker å dele denne prisen med hele Norge.