Norske utvekslingsstudenter i Storbritannia kan miste attraktiv avtale

Mens det britiske parlamentet forhandler om hvordan Storbritannia skal forlate EU, er flere norske studenter nødt til å bestemme seg for hvor de skal reise på utveksling til våren. Velger studentene å dra til Storbritannia, må de regne med stor usikkerhet.

Storbritannia har lenge vært et attraktivt utvekslingsland for nordmenn blant annet på grunn av den lave språkbarrieren og gode universiteter. Hvert år reiser 300 norske studenter på utveksling gjennom Erasmus+-programmet til Storbritannia. Det viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

Avtalen innebærer blant annet at studentene slipper å betale skolepenger. De får også et stipend på mellom 450 til 500 euro i måneden. Dersom de reiser for å gjennomføre et praksisopphold, kan de få ytterligere 100 euro per måned.

Dette kan studentene risikere å miste dersom Storbritannia forlater EU uten noen avtale, en såkalt hard brexit.

– Ingenting er sikkert

– Per i dag er dessverre ingenting sikkert, sier Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

I det siste har det vært store demonstrasjoner i byens gater. Eriksson er spent på hvordan det kommer til å se ut til våren. Foto: HENRY NICHOLLS

– Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale, vil de ikke lenger kunne delta i Erasmus+-programmet, og da vil heller ikke norske studenter som reiser på utveksling til Storbritannia dekkes av den, fortsetter Pedersen.

Han presiserer at de som reiser på utveksling denne høsten, før en mulig brexit, vil være dekket av avtalen under hele oppholdet. Det er de som reiser etter brexit, det er knyttet stor usikkerhet til.

Fakta om brexit Ekspandér faktaboks * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. * 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. * 13. november 2018 bekreftet May at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst. * 25. november 2018 holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen. * Den ferdige avtalen må godkjennes av Parlamentet i London og av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft. * 15. januar: Et klart flertall i Underhuset stemte nei til avtalen. * 13. mars: Underhuset stemmer ned avtalen for andre gang. * 22. mars: EU går med på å utsette brexit fra 29. mars til 12. april. * 29. mars: Underhuset stemmer ned avtalen for tredje gang. * 2. april: May sier hun vil be EU om ny kort utsettelse. Hun vil også ha samtaler med Labour-leder Jeremy Corbyn i et forsøk på å samle nok støtte. * 9. april: May erkjenner at hun ikke kommer i mål med noe brexit-kompromiss med Labour i forkant av EU-toppmøtet 10. april. * 10. april: Åtte timer langt krisetoppmøte i Brussel. Storbritannia og EU enige om å utsette brexit til 31. oktober. Enigheten betyr at landet må delta i EU-valget 23. mai. * 17. mai: Seks uker med samtaler mellom regjeringen og Labour avsluttes uten enighet. * 21. mai: May sier Parlamentet skal få bestemme om det skal holdes ny folkeavstemning om brexit, hvis de folkevalgte godkjenner hennes brexitavtale. * Samtidig ber hun Labour om å inngå kompromiss for å sikre støtte til avtalen. Corbyn avviser håndsrekningen. * Begynnelsen av juni: Underhuset skal stemme over Mays brexitavtale for fjerde gang. (NTB)

Opp til hvert universitet

Pedersen sier flere universiteter og høyskoler har inngått bilaterale avtaler med universiteter i Storbritannia slik at utvekslingsstudentene skal være sikret en plass ved universitetet uansett utfall av brexit. Flere av avtalene innebærer også at studentene får fritak fra, eller reduserte skolepenger.

– Men dersom Storbritannia ikke lenger er en del av Erasmus+-programmet, er de ikke pliktet til å gi fritak fra skolepenger, derfor må eventuelt universitetene og høyskolene i Norge forhandle om dette, sier Pedersen.

Fakta om viktige brexitdatoer Ekspandér faktaboks 3. september: Parlamentet trådte sammen etter sommerferien.

4. september: Underhuset vedtok lov om mulig brexitutsettelse for å unngå hard brexit. Statsminister Boris Johnsons forslag om nyvalg 15. oktober ble avvist.

9. september: Den nye loven kan allerede denne mandagen få dronningens formelle samtykke.

9.–12. september: Statsminister Boris Johnson vil suspendere Parlamentet i den andre uken representantene sitter sammen.

14. oktober: Trontalen. Dronning Elizabeth holder trontalen der regjeringen presenterer sin politikk for den kommende sesjonen. Parlamentet samles igjen.

18.–19. oktober: EU-toppmøte i Brussel. Denne uken er siste sjanse for regjeringen til å få på plass en ny utmeldingsavtale.

19. oktober: Dersom regjeringen ikke har fått flertall i Parlamentet for en utmeldingsavtale, eller – mot all formodning – en hard brexit, må statsministeren be EU om tre måneders utsettelse.

31. oktober: Brexitdatoen som ble vedtatt etter utsettelsene sist vår.

31. januar 2020: Brexitdatoen som er fastsatt i det nyeste utsettelsesvedtaket fra det britiske Underhuset. Kilde: NTB

– Må være klar over usikkerheten de møter

Tidligere i år advarte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø norske studenter mot å dra på utveksling til Storbritannia denne høsten.

Nå fraråder hun ikke studenter å dra på utveksling til Storbritannia, men oppfordrer dem til å sette seg inn i usikkerheten rundt brexit.

– Situasjonen i Storbritannia er jo veldig uavklart med hensyn til brexit. Det viktige for meg er at studentene har all den informasjonen de trenger for å ta et veloverveid valg om hvor de skal reise på utveksling, sier Nybø.

Iselin Nybø anbefaler studentene å følge med på Brexit fremover. Foto: Marte Garmann

Hun påpeker også at flertallet av studenter i Storbritannia ikke reiser med Erasmus+-avtale. Det er rundt 5000 norske studenter i Storbritannia, hvorav 300 av dem er Erasmus-studenter. Det er Eramus-studentene det er knyttet størst usikkerhet til.