Først klokken 03.00 natt til søndag kom Ståle Johansen og kjæresten Victoria seg om bord i en båt utenfor en strand på ferieøya Rhodos.

I tolv timer har de vært på rømmen fra flammene som herjer i vegetasjonen på den greske ferieøya.

– Mens vi satt og spiste lunsj, så vi røyken raskt komme mot oss. Vi ble stresset. Kort tid etter fikk vi varsel om at vi måtte evakuere fort som fy, sier Johansen til NRK.

Frem til de steg om bord i båten midt på natta, har paret på 25 år både gått og ventet mange timer i varmen.

De har ennå ikke hørt noe fra Tui, reiseselskapet de har bestilt en ukes ferie til Rhodos gjennom.

Kritiske til kommunikasjonen

NRK har gjennom helgen pratet med flere nordmenn som er berørte av skogbrannene på Rhodos.

De er gjennomgående kritiske til Tuis håndtering av situasjonen.

– De har vært fraværende. Vi får lite informasjon. På det siste hotellet vi er på nå, er det ingen Tui-ansatte, sier Jeanette Kjustad fra Fetsund.

– Det eneste vi har sett til dem er at de var her og skrev opp navnene våre, sier Hilde Lehmann Valde fra Ålesund.

– Vi har ikke fått noe hjelp, de har ikke ordnet noe hotell eller noe for oss. Vi ble sendt til en fotballstadion, men det var feil adresse, så der var det stengt, sier Leif Morten Laugen fra Stjørdal.

Familien Kjustad fra Fetsund på Rhodos opplevde det som kaos under evakueringen fra brannene. Foto: Privat

Bor hos lokale

Mens Ståle Johansen og Victoria rømmer, ser de flammene komme nærmere bak dem. De ender til slutt opp på ei strand.

– Vi var veldig mange på stranda, og får etter hvert beskjed om at det skal komme båter. Etter hvert kom det noen båter, småbåter og ferger. Småbåtene skulle frakte oss ut til fergene. Det blir panikk, folk er redde og kjemper om plass på småbåtene, forteller Johansen.

Koffertene de hadde med seg, ble nødt til å ligge igjen på stranda.

Sammen med flere andre måtte Ståle Johansen og kjæresten Victoria evakuere hotellet de bodde på. Foto: Privat

Utpå morgenkvisten ankommer de Rhodos by, og blir innlosjert på en skole.

– Hit kom det til slutt noen representanter fra Tui, men de hadde ingen informasjon til oss. De hadde med madrasser for folk å sove på, men ikke nok til alle. Jeg har snakket med folk som overnattet på hotellet, som måtte sove direkte på gulvet.

Johansen sier det ikke var aktuelt for dem å sove på skolen.

– Til slutt kom det lokale som bistod, blant annet en brite med et svært hus, hvor vi får bo enn så lenge.

Ifølge Johansen ble de omsider kontaktet av Tui ved 15-tiden lokal tid søndag. Kjæresteparet føler fortsatt ikke at de sitter igjen med noe mer konkret informasjon etter samtalen.

Tui: – Bare å beklage

NRK har lagt frem kritikken fra kundene til Tuis kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen.

Hun har forståelse for at situasjonen er uoversiktlig.

– Selvfølgelig skjønner jeg at dette er en vanskelig situasjon for de som er berørte. Det at de har hatt en sånn opplevelse er bare å beklage fra vår side.

Mørk-Løwengreen sier at Tui har benyttet seg av de informasjonskanalene de har til rådighet: ansatte på hoteller, SMS, og Tui-appen.

– Ellers må vi bare anbefale gjestene å ta kontakt med de lokale myndighetene, og følge de anvisninger man får der. Og til gjestene som er på evakueringssentre, ønsker vi gjerne at de tar kontakt med våre representanter der så vi får full oversikt over hvor alle befinner seg og kan sørge for en best mulig løsning enten for hjemreise eller overnatting.

Hun skjønner at det er et stort informasjonsbehov og et ønske om at ting skal skje raskt i en slik situasjon.

– Men så har det jo vært problemer med telefonnettet, utfordringer med elektrisitet som har falt inn og ut. Da har kanskje ikke kundene fått ladet telefonene sine, og da vil jo de oppleve at de ikke har fått informasjon.

Et nedbrent hotell på Rhodos 22. juli 2023. Foto: Argiris Mantikos/Eurokinissi / Reuters

Tilbake i Norge

På Stavanger Lufthavn venter Joachim Fahlen på bagasjen. Han har akkurat landet på norsk jord etter en ferietur til Rhodos.

Selv om han forteller at de var veldig nære brannen, opplevde han det hele som helt greit.

– Vi har bekjente her og fikk en plass å sove. Vi er lettet over å ha kommet hjem, men jeg tenker mye på de bekjente jeg har på øya, sier Fahlen til NRK.

Selv om det hele gikk bra for Fahlen og hans reisefølge, er også han misfornøyd med reiseselskapet sitt, Apollo.

– Vi ble evakuert til et hotell og skulle få informasjon videre der. Reiseselskapet var ikke til stede i det hele tatt og vi fikk ingen informasjon fra Apollo. Folk fikk bare beskjed om å finne en plass å sove, forteller han.

Joachim Fahlen og Anita Roth Goodson mener også informasjonen fra reisebyrået kunne vært bedre. Foto: Willem Leendertse

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, har tidligere fortalt NRK at de har hatt vanskeligheter med å kommunisere med kundene sine på øya.

– Både strøm, internett og mobildekning kommer og går. Det er ikke alle meldinger som kommer gjennom. Derfor er det en del som ikke har fått informasjon fra oss, sa hun til NRK lørdag.

UD: – Lytt til lokale myndigheter

Utenriksdepartementet i Norge er i løpende kontakt med sine greske kolleger, opplyser pressevakt Mariken Harbitz til NRK.

– Både UDs operative senter og ambassaden i Aten er i dialog med berørte nordmenn. Vi bistår de fra Oslo med råd og veiledning for hva de kan gjøre.

Ifølge TUI har gresk UD nå opprettet et kundeservicepunkt på terminal 1 på Rhodos lufthavn.

Norsk UDs beste råd til nordmenn på Rhodos er å lytte til lokale myndigheter og å følge deres råd.

– Vårt døgnåpne senter kan bistå med råd til nordmenn som måtte trenge hjelp. Reiseregistrer deg slik at vi kan nå deg med oppdatert informasjon. Og ikke minst, sørg for å ha en gyldig reiseforsikring, sier Harbitz.