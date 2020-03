Norske turister «koronafast» på cruiseskip: – Vi får ikke vite noe

– Her skjer det ingenting. Vi får ikke vite noe, forteller Kari Anonsen, som selv jobber i NRK, til rikskringkastingen.

Anonsen sitter fast på cruiseskipet Costa Luminosa, som Dagbladet omtalte fredag. Skipet ligger til kai i den italienske byen Savona. Etter planen skulle de av skipet i dag, og fly hjem fra Milano i morgen med Norwegian.

De billettene ble kansellert av Norwegian, og nå sitter Anonsen fast i den italienske havnen med sin søster, uten muligheten til å gå av skipet.

– Vi har ikke flybilletter, vi har ingenting. Det er ingen av de andre norske som har noen flybilletter hjem i dag heller, forteller Anonsen.

Hun forteller at den eneste informasjonen de har fått så langt, er en e-post fra UD som sier Costa Cruise påtar seg ansvaret for å sende alle skandinavene om bord på skipet hjem. De vet bare ikke når.

Innestengt på lugaren

​​​​​​UD har gitt beskjed om at de samarbeider med de andre nordiske landene, men om hva er Anonsen usikker på.

På grunn av koronasmitte om bord, sitter hun på sin lugar, uten muligheten til å gå ut. Det har hun gjort siden søndag.

– Vi aner ikke hvor mange som er om bord lengre, vi aner ikke hvor mange som er smittet. Det eneste vi vet er det vi leser på nettet, at en amerikaner er smittet.

Ifølge Anonsen har flere italienere og sveitsere forlatt skipet, men nordmennene vet ikke når de kan forlate skipet.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle reisende i utlandet om å registrerer seg på reiseregistrering.no, slik at de kan nå ut med oppdatert informasjon.

Videre forteller hun at ansatte på båten kommer med mat og drikke på døren, og tar temperaturen på passasjerene daglig. Samtidig er informasjonen og muligheten til å få informasjon fra cruiseselskapet, dårlig.

– Vi vet ikke om noen har tenkt å sende oss hjem denne uken eller neste måneden. Det er ikke så veldig oppløftende når de ikke informerer. Det hadde vært en ting om de ga beskjeder og tok telefon, sier Anonsen.

Når de får gå i land er uvisst, men at skipet nå ligger til kai i Italia, ett av de landene som er hardest rammet av koronaviruset, og at avstigningen skjer der, er heller ikke særlig oppløftende forteller Anonsen.

– Det er vi overhodet ikke noe fornøyd med. De kommer ikke til å slippe oss løs i Italia. De kommer heller til å gjøre som med amerikaneren, stue dem i en buss og sende dem til flyplassene.

Ved godt mot

Samtidig som skipet Costa Luminosa ligger til kai i Savona, ligger skipet Pacifica, også eid av Costa, til havn i Genoa.

Der befinner blant andre pensjonisten Tom Warhuus seg med sin kone. Deres reise skulle endt i Barcelona, men stengte spanske grenser sendte dem videre til Marseille i Frankrike. Der fikk kun franskmennene gå av, og Warhuus fikk beskjed om at de skulle videre til Italia.

– Hva slags informasjon har dere fått?

– Det er nokså magre greier. I går sa de at vi skulle få beskjed i går kveld, og at alle skulle av i dag. Men det har altså ikke skjedd. Og det kommer neppe til å skje, med den farten det går her, forteller Warhuus til NRK.

Videre forteller han at tyske turister skal forlate båten i dag, og at det virker som cruiseselskapet skal frakte Warhuus og andre, av båten i morgen.

Og i motsetning til Anonsen som sitter fast lenger vest i landet, har Waarhus og de andre passasjeren på Pacifica, muligheten til å forlate lugaren og bevege seg rundt på båten.

Det er ikke påvist smitte på deres skip, og Waarhus og hans kone er ved godt mot.

– Vi tar dette helt med ro. Vi har det nesten bedre på båten tror jeg, enn vi kommer til å ha det når vi kommer hjem. Da må vi mure oss inne i leiligheten i karantene.