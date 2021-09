Norske Sifatullah: – Kona og sønnen min ble avvist ved porten i Kabul

Det er fremdeles mange med bånd til Norge som vil ut av Afghanistan, men torsdag i forrige uke stanset Norge evakuering fra Kabul. Slik situasjonen er nå, kan ikke Norge tilby assistert utreise.

Norske Sifatullah Khogiani er en av dem som lurer på hva som vil skje med familien.

Hans kone og tre år gamle gutt befant seg bare for noen dager siden like ved der en selvmordsbomber sprengte seg selv i lufta på flyplassen i Kabul.

– De har fortalt meg hvordan folk lå rundt omkring, barn, eldre, skriking, det var rett og slett helvete på jord for dem, forteller han.

Han hadde søkt om å få familien hjem til Norge gjennom familiegjenforening, men da hele Afghanistan falt og alt ble stengt, var det ikke lenger realistisk.

Likevel klarte han og norske myndigheter å skaffe de nødvendige dokumentene som skulle sikre dem en plass på flyet til Norge.

– En time før bomben gikk av, befant de seg akkurat der bomben gikk av. De hadde sikkert englevakt, de hadde bare trukket seg litt tilbake, og så hadde bomben eksplodert, forteller Sifatullah Khogiani.

– Burde hatt norske representanter ved portene

Etter et og et halvt døgn utenfor flyplassen i Kabul, kom kona og sønnen seg gjennom folkemassene og til inngangsporten til flyplassen.

Der skal de ha blitt avvist av amerikanske og engelske soldater.

– Vi fikk beskjed om at familiene våre kunne komme til flyplassen, og de kom tidlig til flyplassen. Jeg prøvde å chatte med Utenriksdepartementet på whatsapp, og jeg fikk beskjed om at hjelpen og soldater er på vei. Men ingenting skjedde.

– Når min familie kom fram til porten og viste papirene til engelske soldater, fikk de beskjed om å gå. Det var ikke nordmenn der, hevder han.

Khogiani mener at også Norge burde hatt representanter ved inngangsporten til flyplassen. Det var engelskmenn, amerikanere og belgiere der, ifølge ham, og mange med papirer slapp gjennom.

Trude Måseide, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet sier at de har full forståelse for at norske borgere opplever en vanskelig situasjon i Afghanistan.

– Situasjonen på flyplassen var farlig, komplisert og uoversiktlig. Vi fikk dessverre ikke hjulpet alle vi var i kontakt med. Det ble jobbet intenst med å få flere inn på flyplassen helt fram til terroranslaget mot flyplassen gjorde det umulig å fortsette, sier Måseide.

Sifatullah Khogiani. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Ropte «Norge» i et døgn

– Kona mi ropte «Norge» i ett og et halvt døgn, men Norge viste seg ikke fram. Mitt barn som er født i Afghanistan, betyr lite for dem, kan det virke som. De prioriterer ministre som jobber der, og andre som har det fint der og klarer seg økonomisk, mens små barn, nei. Det er vanskelig, sier han.

Foto: Regjeringen.no

– Jeg vet ikke hvordan de har tenkt eller organisert jobben. De sa at folk som skulle til Sverige, England, Danmark, bare viste papirer og kom gjennom. Norge hadde soldater og representanter der, en eller to kunne jo stått ved porten? spør han.

Fristen for å evakuere folk fra Afghanistan som ble avtalt mellom USA og Taliban, utløp 31. august. De siste flyene med norsk personell fra Kabul landet natt til tirsdag.

Sifatullah Khogiani mener at Norge burde blitt værende til evakueringsfristen 31.08. Nå ber han norske myndigheter se etter alternativer.

– Jeg synes det har vært håpløst å kommunisere med dem. Jeg har en viss forståelse for at det har vært kaotisk der, og det er snakk om flere tusen folk, men samtidig tenker jeg at Norge kunne hatt noe personell der når mange nordmenn befinner seg i landet, sier han.

Jobber for at flyplassen åpnes igjen

Måseide sier at Utenriksdepartementet jobber med andre land med klare forventninger om at den sivile flyplassen åpnes igjen, slik at norske borgere og afghanere som ønsker det selv kan komme seg ut av landet.

– Vi er også bekymret over utsatte grupper som menneskerettighetsforsvarere, kvinneaktivister, journalister og sivilt samfunn. Vi har allerede evakuert mange av dem til Norge. Vi holder kontakt med de som er i Afghanistan, og også med organisasjoner som har dialog med dem.

Norge evakuerte 860 afghanere før de dro. Det aller viktigste for Sifatullah Khogiani nå, er å få familien hans trygt til Norge.

– For at jeg skal få fred i mitt hjerte, er å få min kone og mitt barn hit. Det betyr mye for meg. Selvfølgelig også at alle andre barn, og alle andre som befinner seg i Afghanistan får fred en dag.