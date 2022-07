Norske satellitter skal avdekke ulovlig fiske

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet bidrar til overfiske verden over. En FN-rapport fra 2020 viser at over 1/3 av verdens fiskebestander blir overfisket.

Det kan ha store konsekvenser. Mange sårbare kystsamfunn er avhengig av fisk for å ha mat.

– Norge er en stor havnasjon. Vi har utviklet et unikt verktøy for satellittsporing for å avdekke ulovlig fiske i våre egne farvann, heter det i en pressemelding.

Regjeringen skal bruke norske satellitter for å gi utviklingsland en mulighet til å avdekke ulovlig fiske.

–Vi har verktøyene som kan bidra til ei løsning på et stort problem vi alle er tjent med å ta et oppgjør med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fiskeri- og havminister på en bygge i Lisboa. Denne uken deltar han på FNs havkonferanse. Foto: Anne Skifjeld / NRK

– Kan utgjøre en forskjell

Han og utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim offentliggjør i dag dette initiativet som skal sørge for å dele data med utvalgte medlemsland.

Begge deltar på FNs havkonferanse i Lisboa. Konferansen har som mål å få fram kunnskapsbaserte løsninger for havet. Det ministerne lanserer i dag, tror de kan være med på dette målet.

NRK forklarer Hvordan står det til med havet? Bla videre Havet og klima Havet tar opp omtrent en fjerdedel av all CO2 menneskene slipper ut i atmosfæren. Uten dette ville temperaturen allerede ha steget mer enn to grader siden førindustriell tid. Men opptaket av CO2 gjør havet surere. Det kan skade økosystemene i havet. Havforsuring vil kunne ha stor effekt på økosystemene i havet hvis utslippene fortsetter slik de gjør nå. Havet og pH PH-en i havoverflaten er det laveste på 26 000 år. Når pH-en i havet synker, synker også havets kapasiteten til å ta opp CO₂ fra atmosfæren. Rundt 23 prosent av de årlige menneskeskapte utslippene av CO₂ absorberes av havet. Det gjør havet surere. Dermed trues dyrelivet og økosystemene. Havet og økonomien Havøkonomien er blant de raskest voksende i verden, og gir mange fordeler til mange sektorer som har stor økonomisk verdi, slik som fiskerier, transport, bioteknologi og energiproduksjon og flere. Globalt er markedsverdien av marine og kystnære ressurser og industrier anslått til 3 trillioner dollar hvert år eller omtrent 5 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet. havet og forurensing Hvert år blir ender rundt 11 millioner tonn med plast i havet, og koster verden rundt 12 milliarder dollar i økonomiske kostnader, som inkluderer oppryddingsarbeid, tap i fiskeindustrien og andre industrier. Rundt 80 prosent av maritimt- og kystforurensing kommer fra land, og inkluderer landbruksavrenning, plantevernmidler, plast og urenset kloakk. 89 prosent av plastavfall som blir funnet på havets bunn er engangsplast, som plastposer. Mer enn 800 arter blir påvirket av havplast, gjennom inntak, forvikling og endring av habitat. Hvert år blir mer enn én million havfugler, og 100 000 pattedyr drept av plastrester. Havet og oppvarming I 2021 var temperaturene i havet de høyeste som er registrert. De oversteg 2020 med et sted mellom 9 og 14 zettajoule. Ett halvt zettajoule tilsvarer omtrent det årlige forbruket av energi i hele verden. Varmen trenger stadig dypere ned i havet. Store deler av verdens hav opplevde minst én sterk hetebølge i løpet av fjoråret. Korallrevene er spesielt sårbare. Det er ventet at 70–80 prosent av dem forsvinner ved en oppvarming på 1,5 grader. Ved 2 grader vil over 99 prosent forsvinne. Havet stiger Havet stiger hurtigere enn noen gang. De siste åtte årene med 4,5 millimeter per år. Havstigningen skyldes hovedsakelig smeltevann fra is i Arktis og fra isbreer. Verdens isbreer har i gjennomsnitt blitt 33,5 meter lavere siden 1950. 76 prosent av denne isen har forsvunnet etter 1980. Forrige kort Neste kort

Det er Kystverket som får oppdraget med å vurdere hvordan data direkte kan deles. På den måten kan landene selv gjennomføre analyser og avdekke fiskerikriminalitet.

– Norsk teknologi kan utgjøre en stor forskjell for land som ikke har råd til å skaffe slike data på egen hånd, sier Skjæran.

Utviklingsminister Tvinnereim, sier at hun tror de norske satellittene vil være en viktig ressurs for utviklingsland. Etter to år med pandemi, krigen i Ukraina, og rekordhøye matpriser, har antallet mennesker som sulter mer enn doblet seg på to år.

Fornøyd: Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim er glad for at Norge nå skal hjelpe utviklingsland med å bekjempe ulovlig fiske. Foto: Anne Skifjeld / NRK

– Hvis vi deler vår teknologi og lange erfaring med å forvalte havressursene våre på en måte som også er god for fremtiden, så vil det kunne tjene mange utviklingsland, sier hun.

– En viktig nøkkel

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond mener regjeringens initiativ er positivt.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond

– Å bekjempe fiskerikriminalitet er en viktig nøkkel for å redde havet.

Hun forteller at en av grunnene til at det er viktig å bekjempe ulovlig fiske er at fiskebåter og kan bli brukt til menneskehandel, narkotikasmugling og ulovlig våpentransport.

– I tillegg er mange land avhengig av fisket, både til arbeidstakere og å få mat til befolkningen, sier Andaur.