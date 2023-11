På Island venter de på et potensielt stort vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya etter at det er registrert rundt 24.000 jordskjelv i området siden slutten av oktober.

Nesten 3000 av dem er registrert de siste 48 timene, ifølge Islands Meteorologiske kontor.

Den norske utvekslingsstudenten Paula Spjelkavik (25) i Reykjavík forteller NRK at hun fikk kjenne flere av dem på kroppen.

– Det er bare sprøtt å oppleve å bli vekket av et jordskjelv.

Spjelkavik ble først vekket av et jordskjelv i 02-tiden, natt til lørdag.

– Litt senere kom det et jordskjelv til, som ristet skikkelig i hele leiligheten, sier 25-åringen.

Paula Spjelkavik forteller om trykket stemning i Reykjavík. Foto: Privat / Privat

Geolog Børge Johannes Wigum bor på Island. Til NRK beskriver han situasjonen som «meget dramatisk».

Han peker på at dersom varmekraftverket, som leverer fjernvarme til 30.000 innbyggere, blir slått ut, så lar det seg ikke reparerer i løpet av noen uker.

– Det er fare for at det kan bli store skader på viktig infrastruktur, sier Wigum.

Lørdag kveld skriver Islands meteorologiske kontor at sannsynligheten for et utbrudd har økt.

De lokale er stresset

Spjelkavik bor i den islandske hovedstaden, rundt 50 kilometer fra Grindavik på Reykjanes-halvøya, hvor innbyggerne er evakuert.

– I dag har vi sett mye nyheter om det som skjer i Grindavik. Det er det alle snakker om og følger med på.

25-åringen forteller at mange av utvekslingsstudentene først og fremst synes det er spennende med jordskjelv og vulkanutbrudd.

Hun opplever islendingene som mer stresset, og sier at mange frykter skader på det ovennevnte varmekraftverket.

I mai 2021 var et vulkanutbrudd nær Fagradalsfjall på Reykjanes-halvøya godt synlig fra hovedstaden Reykjavík. Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP

– Mange også frykter at Keflavik-flyplassen, som ligger på Reykjanes-halvøya, vil bli skadet, sier studenten, og legger til:

– Blue Lagoon er nok ikke en like stor bekymring. Men det hadde vært sykt hvis det ble ødelagt. Det er jo et ikonisk sted.

Islandske myndigheter har valgt å stenge turistmagneten. Det islandske sivilforsvaret har også hevet beredskapsnivået.

Ifølge Spjelkavik går livet stort sett som normalt i Reykjavík. Men slik er det ikke alle steder.

Da borgermesteren i Grindavik ble intervjuet av islandsk TV, kom det plutselig et skjelv.

Her smeller det under intervjuet Du trenger javascript for å se video.

Sprekk kan åpne seg innenfor bygrensene

I Grindavik er de 2500 innbyggerne evakuert.

Under en pressekonferanse lørdag sa direktør Vídir Reynisson i Sivilforsvaret at man må forberede seg på at evakueringen kan vare flere dager.

Flere bygninger i området skal ha fått betydelige skader etter de mange jordskjelvene.

Det er også erklært unntakstilstand og satt opp veisperringer.

Den seismiske aktiviteten kommer til uttrykk i Grindavik. Foto: RUV

En kollega av Spjelkavik kommer fra Grindavik. De snakket sammen om en mulig evakuering allerede i forrige uke.

– Hun hadde allerede da flyttet til en venn i Reykjavík. Hun ville ikke risikere å bo i Grindavik hvis noe stort skjedde.

Rikskringkasteren RÚV skriver at seismiske data tyder på at en magmatunnel har forlenget seg inn under Grindavík.

Det utelukkes ikke at en vulkansk sprekk kan åpne seg innenfor bygrensene.

Det store spørsmålet er når det vil skje. Forskere har varslet at et eksplosivt vulkanutbrudd kan komme om kort tid.