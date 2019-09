Norske myndigheter er bekymret etter droneangrepene

– Vi er veldig bekymret for konsekvensene av droneangrepene. Vi ser jo for det første at mange menneskeliv kunne gått tapt, og for det andre så er denne type angrep som er helt uakseptable en måte å forverre en allerede spent situasjon i regionen på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Lørdag ble det saudiarabiske prosesseringsanlegget Buqyaq og oljefeltet Khurais rammet av et droneangrep som har ført til landets daglige oljeproduksjon er redusert med 5,7 millioner fat, som er en halvering av landets daglige oljeproduksjon.

Halvparten av produksjonen ble tirsdag kveld gjenopptatt, opplyser landets oljeminister.

Flere droner ble brukt i angrepet mot Buqyaq, som regnes som verdens største prosesseringsanlegg, og Khurais som er et av de store oljefeltene i landet. Begge anleggene tilfører det statseide oljeselskapet Saudi Aramco.

Houthi-bevegelsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men både USA og Saudi-Arabia hevder de har klare indikasjoner på at det er Iran som står bak drone-angrepet.

Les også: Mener iranske våpen ble brukt i angrepet

Påvirker økonomien

Søreide peker på at en destabilisering av energisikkerheten på kort sikt har mye å si globalt.

– Det viser også hvor stor sårbarheten og avhengigheten globalt er, både av energisikkerhet og hvordan det påvirker økonomien.

Hun opplyser at Norges klare budskap er at alle parter må bidra til å roe ned situasjonen og unngå både handlinger og utspill som kan trappe opp konflikten og konfliktnivået.

Samtidig understreker hun at det ikke er noe som skulle tilsi at dette skulle ramme norske energiinstallasjoner.

– Men sånn som situasjonen er nå, med såpass høyt spennings- og konfliktnivå, så er det lite som skal til, og det er mange aktører som kan ha interesser av å bidra til at vi kan komme i en situasjon med en større konflikt.

Les også: – Den største forstyrrelsen av oljeproduksjonen verden har sett

Kort forklart: Droneangrepene i Saudi-Arabia Du trenger javascript for å se video.

Mener Iran står bak

Under en pressekonferanse mandag sa en talsmann for militærkoalisjonen som har vært i krig med Houthi-bevegelsen i Jemen siden 2015 at droneangrepet blir etterforsket med store ressurser av Saudi-Arabia. De avviser at Houthi-militsen står bak og mener Iran er involvert.

Houthi-bevegelsen i Jemen bestrider dette, og sa mandag til NRK at det er de, og ikke Iran, som står bak angrepet på oljeanleggene i Saudi-Arabia.

Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre tror Donald Trump er klar over at å stille til gjenvalg med en eskalerende krig i Midtøsten kan bli vanskelig. Samtidig understreker han at det må reageres mot militære angrep som det man så mot Saudi-Arabia.

Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Jeg tror det kan både være Houthiene som står bak, og det kan være Iran-inspirert og -finansiert. Det er lite sannsynlig at Houthi-opprørerne har så avansert teknologi de kan bruke uten at de får støtte fra en mer trent militærmakt, og det er ikke usannsynlig at det er Iran, sier han.

Han utelukker ikke at det er en fare for en eskalering av konflikten og gjengjeldelsesangrep.

– Jeg velger å tro at full eskalering i retning av storkrig er mindre sannsynlig fordi dette er et slags sjakkspill i en region hvor ulike handlinger skal tolkes inn i et litt større politisk mønster, og konsekvensen av en uoversiktlig storkrig er så store at jeg tror de fleste vil gjøre alt som er mulig for å unngå det.

Opprørere i Jemen til NRK: – Vi står bak angrepet på Saudi-Arabia

Oljeprisen faller tirsdag

Oljeprisen steg tirsdag morgen, men etter signaler om at Saudi-Arabia ville få opp oljeproduksjonen fortere enn ventet, har oljeprisen falt rundt fem prosent og ble tirsdag ettermiddag handlet til 64,6 dollar fatet.

Ifølge Reuters kan anleggene være tilbake til normal produksjon i løpet av to til tre uker, istedenfor måneder som det kom signaler om mandag.