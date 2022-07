Norske menn bruker hundretusener på hårtransplantasjon

Hårtap er en synlig del av menneskers aldringsprosess. Med årene begynner hårlinjen å krype oppover eller det blir tynnere på toppen.

Det er helt normalt.

Men for noen blir hårtapet en stor forstyrrelse i hverdagen. Så stor at de vurderer inngrep for å få håret tilbake.

NRK fikk være med Fredrik (28) på konsultasjon for hårtransplantasjon.

– Det beste hadde selvfølgelig vært om jeg var trygg nok i meg selv til å tenke at sånn er det. Du får bare la det gå. Det er naturens gang, innrømmer han.

– Men for meg har det blitt en belastning i hverdagen, hvor jeg går og tenker på det flere ganger om dagen. Da har det på en måte trumfet ønsket om å la det gå sin gang.

Identitetskrise

Fredrik har alltid fått komplimenter for håret sitt. Han har tykt hår med lyse krøller som rekker helt nedi nakken.

– Jeg er heldig i forhold til veldig mange andre. Det vet jeg.

Men noe har endret seg de siste årene. Gradvis merket Fredrik at han begynte å få viker.

– Det er rart, for det er ikke et problem hos menn i nærmeste familie. Det er også det som irriterer vettet av meg, ler Fredrik.

Han ble mer og mer bevisst på det. Valgte å legge håret på en viss måte. Aldri til siden. En god eller dårlig hårdag kunne plutselig avgjøre humøret hans.

– Jeg kjenner folk som mister hår som ikke bryr seg en døyt. Men for min del kjenner jeg at det går ut over velvære.

Fredrik har fått større viker. Sten Thure Eriksen viser Fredrik området det vil være aktuelt å transplantere hår. – Det skal jo se naturlig ut, insisterer Eriksen på. Foto: Mathilde Kaupang / NRK

Singelliv og dating

Som singel tror Fredrik at en hårtransplantasjon kan ha noe å si for datinglivet.

– Jeg tror ikke andre tenker over det i like stor grad. Jeg tror ikke jenter jeg er med bryr seg noe særlig om det, sier han.

– Det dreier seg mer om meg selv. Hvordan jeg går inn i en situasjon.

Det er eget selvbilde han ønsker å ta vare på.

At håret skal ha så mye å si, synes Fredrik selv er teit. Han vet det er overfladisk. Allikevel frister det å få flyttet noen hår for å jevne ut hårlinjen.

– Det påvirker selvbildet mitt i ganske høy grad, for håret har alltid spilt en stor rolle for meg der, forteller Fredrik. Foto: Mathilde Kaupang / NRK

Snakkes det om?

– Det som gjør at jeg har noen tvil er at jeg egentlig ikke har lyst til å bidra til et sånt type press. Jeg vil ikke at gutter og menn skal sitte rundt og tenke at de også må gjøre det, sier Fredrik.

Men tanken satte seg da han snakket med en som hadde gjort en transplantasjon.

– Det åpnet for en samtale rundt det. Jeg kommer ikke fra en plass hvor man prater om sånne ting.

Fredrik mener hårtap er tabubelagt. Selv har han ikke vært åpen med noen om sin situasjon.

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg skulle ønske at jeg var det. At jeg var med på å bidra til at det ble mer snakk om det.

Sten Thure Eriksen har forståelse for at noen ikke er klare for å snakke om hårtap og transplantasjon, men prøver å ufarliggjøre temaet. Foto: Mathilde Kaupang / NRK

30 henvendelser per dag

Sten Thure Eriksen har jobbet med hårtransplantasjon i flere tiår. Han forsøker å ufarliggjøre temaet.

– Jeg har vel et snitt på 30 henvendelser hver dag om hårtap, gjennom konsultasjon, e-post eller telefoner.

Alt fra tenåringer til personer i 80-årene kontakter Masterklinikken, der Eriksen er daglig leder. Menn og kvinner. Hovedgruppen er allikevel menn mellom 30 og 62 år.

Årsaken til at særlig menn får hårtap er at det mannlige hormonet DHT legger seg rundt hårsekken, slik at den ikke får nok næring. Dermed blir hårstrået tynnere og tynnere, og kan til slutt knekke av.

– Noen opplever at det skjer fortere enn andre. Noen får tydelige viker. For noen sprer det seg mer over et større område, forklarer Eriksen.

Hos Masterklinikken gjennomfører de flere hundre hårtransplantasjoner hvert år. Foto: Mathilde Kaupang / NRK

En investering

Men har man nok sunne hårsekker i bakhodet, kan noen av disse flyttes.

– Hårsekkene som ligger der er ikke påvirket av DHT. Disse hårsekkene er resistente, og den egenskapen tar de med seg inn i området der vedkommende ønsker å få fylt på hår.

Transplantasjonen skjer ved at hårsekker tas ut fra donorområdet. De sjekkes, for å se at de er friske. Deretter settes de inn i det ønskede området.

På grunn av hårets vekstfaser tar det gjerne opp til 12–14 måneder før en får et ferdig resultat.

Prisene varierer. En transplantasjon til viker eller toppen av hodet ligger hos Masterklinikken på mellom 50.000 og 83.000 kroner.

Vanligvis blir det nødvendig med flere behandlinger etter noen år, fordi håret trekker seg ytterligere tilbake.

Vil eie det å være skallet

Da komiker Lars Berrum fikk måne, valgte han å barbere bort de lange krøllene sine.

– Jeg forsøkte en periode og skjule månen med en manbun, men det ga jeg opp fort, ler Berrum.

Han forteller at særlig andre menn var raskt ute med å kommentere og fleipe med hårtapet hans. Likevel vurderte han aldri å ta hårtransplantasjon.

– Det er jo helt naturlig for menn å miste hår. Det positive er at man ikke kan se på håret at jeg blir eldre, så det er på en måte en billett til ungdomskilden også.

Hans råd til andre menn som begynner å miste håret er å eie det å være skallet.

– Vi skal omfavne det og kødde med det!

Hårvekst påvirker partnervalg

Adferdsbiolog Jens Andreas Huseby bekrefter at hårvekst har noe å si når vi velger partner. Men det er én faktor som kan trumfe en fyldig hårmanke.

– Menn bryr seg ganske mye om hår når de leter etter en partner, mens kvinner bryr seg litt mindre om hår når de ser etter en partner, sier Huseby.

Jens Andreas Huseby er adferdsbiolog og sier at hår er viktig når man velger partner, men at for kvinner er det en annen faktor som er viktigere. Foto: NRK

Han forklarer at siden det å miste håret er et tegn på å bli gammel, så regnes det som mindre attraktivt. Når Huseby henter frem forskning, så dukker det opp et interessant paradoks.

– Mens utseendet er viktig når menn skal velge partner, så legger kvinner aller mest vekt på at partneren skal ha selvtillit.

Når menn som mister håret selv oppfatter det som uattraktivt, så går det ut over selvtilliten. Dermed blir disse mennene mindre attraktiv for kvinner.

– Da har du valget mellom å komme over hårtapet og likevel ha den selvtilliten som kvinner finner attraktiv. Eller så må du fikse håret og sånn få tilbake selvtilliten, sier Huseby.