Norske laksefirmaer etterforskes i USA

Torsdag kveld opplyser Mowi, SalMar og Grieg Seafood med tre datterselskaper at de er varslet om at justisdepartementet i USA åpner etterforskning.

Bakgrunnen er en sak hos EU-kommisjonen som handler om mulig samarbeid mellom flere norske lakseprodusenter, samt et gruppesøksmål som er tatt ut i USA, skriver nettstedet ilaks.no.

– I kjølvannet av at EU-kommisjonen undersøker mulig konkurransevridende praksis i laksenæringen, og av pågående søksmål i USA om samme sak, har vi blitt informert om at Ocean Quality vil motta en stevning av det amerikanske konkurransetilsynet og at de vil starte sin egen undersøkelse av saken, skriver kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood til nettstedet.

Vil samarbeide

Alle firmaene som har fått varsel om stevninger sier de vil samarbeide med justisdepartementet og konkurransetilsynet i USA, og at de ikke er kjent med noen praksis som undergraver konkurransen i EU eller USA.

«Mowi er blitt informert om at vi vil motta en stevning fra Antitrustdivisjonen ved Justisdepartementet i USA der de er åpner en kriminell etterforskning som involverer beskyldninger om lignende oppførsel», heter det i en børsmelding fra Mowi.

De mener søksmålet er ubegrunnet og at EU-kommisjonens inspeksjon var grunnløs.

Informasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi, kaller anklagene i søksmålet for grunnløse.

– Det kan se ut som søksmålet tar utgangspunkt i de undersøkelsene EU-kommisjonen har gående, om at norske oppdrettsselskaper har drevet med prissamarbeid eller annen konkurransevridende aktivitet. Vi har hverken drevet med prissamarbeid eller annen konkurransevridende aktivitet og mener av den grunn at anklagene i massesøksmålet for vår del er grunnløse, sa informasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi til NRK da søksmålet i USA ble kjent.