Norske IS-kvinner ble plassert i samme telt

I januar ble en 29 år gammel norsk statsborger med to barn hentet ut av Al Hol-leiren i Syria. Kvinnen reiste til Syria i 2013. Hun siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner, og ble arrestert da hun landet på norsk jord.

Operasjonen for å få kvinnen ut var planlagt over lang tid. En del av planen var å flytte kvinnen fra den overfylte leiren Al Hol til den mer oversiktlige leiren Roj.

I Roj ble 29-åringen plassert i samme telt som en annen terrormistenkt norsk kvinne, Aisha Shazadi Kausar.

Kausar reiste til Syria i 2014 og knyttet seg til terrorgruppa IS. Tidligere har hun sagt til NRK at hun dro fordi hun ville være en del av en islamsk stat.

– Mange vil vite hva vi snakket om

Aftenposten har tidligere meldt at 29-åringen ble flyttet til Roj samme uke som hun ble hentet til Norge. Det betyr at de to kvinnene satt sammen i minst et døgn.

Det var første gang de snakket sammen på flere år, ifølge Kausar.

I starten av oppholdet i IS-kalifatet levde de imidlertid tett: I et knapt år var de to kvinnene gift med samme mann, fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Da Vasquez ble drept i 2015 skiltes deres veier, før de ble brakt sammen i forbindelse med den norske operasjonen.

– Det er mange som er interessert i hva som foregikk mellom meg og henne. Vi så hverandre igjen etter flere år. Men det er mellom meg og henne og det er ikke vits å avsløre hva vi snakket om. Det er ikke noe jeg ønsker å kommentere, sier Kausar til NRK.

Kausar er fortsatt internert i Roj. NRK har snakket med henne via lokale journalister på stedet.

Skal ikke påvirke vitner

Etter at 29-åringen hadde tilbrakt minst en natt i Roj sammen med sin gamle venninne, ble kvinnen fraktet over grensa til Irak.

Hun ble øyeblikkelig arrestert da hun landet på Oslo lufthavn i januar. Siden har hun sittet i varetekt.

En av årsakene til dette er at Oslo tingrett mener at det er en «nærliggende, reell og konkret fare» at siktede vil forspille bevis hvis hun løslates, og at dette sannsynligvis er noe hun vil gjøre hvis hun får anledning.

Retten mener også det er sentralt at siktede ikke får anledning til å «kommunisere med andre involverte og vitner».

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus avviser at 29-åringen brukte anledningen til å påvirke en eventuell forklaring fra Kausar.

– Nei, hun er da heller ikke anklaget for det. Evakueringen av mor og barn var farlig, krevende og uforutsigbar. Vår klients fokus på reisen var å berge eget og barnas liv. Annet fokus hadde hun selvfølgelig ikke, skriver Nordhus i en epost til NRK.

Hemmelig operasjon

NRK er ikke kjent med formålet med å plassere kvinnene sammen, men flere sikkerhetskilder i de kurdiske selvstyremyndighetene sier at kvinnene ble satt sammen fordi de var norske.

Utenriksdepartementet, som hadde ansvar for operasjonen, vil ikke svare på hvem som tok avgjørelsene om å plasseringen, eller hva den eventuelle hensikten med dette var.

– Utenriksdepartementet har ingen kommentarer til disse spørsmålene, skriver kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, i en e-post til NRK.