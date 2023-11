Tobarnsmoren Ghadah Hassan Abudaqah ble drept i Gaza søndag morgen.

Det bekrefter ektemannen Bashar El-Najar til NRK.

– Hun var der for å pleie sin syke far. Bare 2–3 dager etter at hun kom inn i Gaza, startet krigen, forteller El-Najar til NRK.

Han er svært preget etter å ha funnet ut at kona ble drept.

Også svigerfaren, svigerbroren og konas nevø skal ha blitt drept i angrepet.

Ifølge El-Najar ble hun drept i et israelsk bombeangrep i området Bani Suheila i Khan Younis, sør i Gaza, sammen med 12 andre personer. Han sier 20 personer i tillegg ble skadd i angrepet.

Reiste til familien

Kona reiste til Gaza for første gang på fire år for å være med sin syke far. Få dager etter brøt krigen ut.

Mens titusenvis av palestinere har flyktet innad i Gaza, forble Abudaqah hos familien i Khan Younis hele tiden.

– Hun var der hele tiden, fordi det skulle være et sikkert område. Israel ba folk om å reise sørover, og hun var der allerede, sier El-Najar.

13 personer skal ha blitt drept i et bombeangrep i Khan Younis søndag, deriblant ei norsk kvinne.

Israel har ved flere anledninger bedt innbyggere nord i Gaza om å flykte sørover, fordi der skulle det være tryggere.

Det har likevel ikke hindret Israel i å utføre flere angrep mot områder sør i Gaza, som Khan Younis og Rafah.

Tvilte på at hun ville komme ut

Allerede fra første stund tvilte El-Najar på at kona ville komme seg ut av Gaza før krigen var over.

– Jeg fortalte kona mi at du kommer ut veldig sent. Hun dro til grenseovergangen, og kom tilbake. Jeg forventet ikke at hun ville komme ut via grenseovergangen før krigen var over, sier han til NRK.

– Hun fikk forlate Gaza via en annen port.

Hørte om angrepet på nyhetene

El-Najar fikk først vite om angrepet på den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. De meldte ingen navn, men han følte seg likevel sikker på at kona og familien var rammet.

Så fikk han en telefon fra familiemedlemmer.

– Det var veldig vanskelig å takle, særlig for barna. For meg også. Hun var en av husets stolper som ble borte. Måtte gud velsigne henne, sier El-Najar.

Ghadah Hassan Abudaqah er den første nordmannen som er bekreftet drept i Gaza etter at Israel erklærte krig mot Hamas 7. oktober.

Totalt er 11.800 personer drept i Gaza hittil i krigen, ifølge helsemyndighetene, som er underlagt Hamas. FN gjengir også disse dødstallene regelmessig.