I slutten av april kom beskjeden som at alle festivaler må avlyses på grunn av covid-19. Men festivalarrangører har fulgt nøye med og planlagt for at situasjonen kunne endre seg. Og det gjorde den.

Fra midten av juni kunne 200 personer samles. Med fokus på smittevern, har festivaler over hele landet fått ny drakt.

Noen av festivalene som har tilpasset seg koronasommeren

Márkomeannu i Oslo

Fjellparkfestivalen i Flekkefjord

Olavsfestdagene i Trondheim

Notodden Blues Weekend

Varangerfestivalen i Vadsø

Arronnesrocken i Alta

Beyond the Gates i Bergen

Parkenfestivalen i Bodø

Pstereo i Trondheim

Øyafestivalen i Oslo

Høllafest i Lofoten

Årets største festival

Mandag ble årets utgave av Moldejazz åpnet, men i år er alt annerledes.

Sentrumsgatene er vanligvis fulle av folk denne dagen, men nå var det bare 200 som fikk komme til åpningsseremonien av smittevernhensyn. Moldejazz er årets største festival.

Rockefestival på havet

Fjellparkfestivalen i Flekkefjord foregår som regel i en park. I år skal scenen stå på en liten øy og publikum møter opp i hver sin båt.

Det har vært en merkelig og uforutsigbar vår for arrangørene av Fjellparkfestivalen. Avgjørelsen om å avlyse alle store festivaler var egentlig en lettelse. Foto: Fjellparkfestivalen

Samtidig skal de tre rockekonsertene streames.

– Det blir et annerledes format enn tidligere, og mindre. Vanligvis har vi 30 konserter, sier festivalsjef Simen R. Berrefjord.

Med en gang Norge stengte begynte festivalsjef Simen R. Berrefjord å tenke på hvordan Fjellparkfestivalen kan tilpasses. 17. juli arrangeres festivalen på en liten øy. Foto: Fjellparkfestivalen

Langhelg med blues på Notodden

Den store bluesfestivalen på Notodden ble i år avlyst. I stedet arrangeres Notodden Blues Weekend, en mindre og lokal variant.

Vanligvis har festivalen opp mot 30.000 besøkende. I år kommer det opp mot 2000 personer, som er fordelt på 15 konserter over fire dager. I tillegg skal noen av konsertene streames.

Festivalsjef i Notodden Bluesfestival Jostein Forsberg har i år hatt fokus på å lage en festival for lokalsamfunnet. Festivalen blir en langhelg fra 30. juli til 2. august. Foto: Notodden Bluesfestival

– Vi har planlagt veldig smått og lokalt, vi ønsket å gjøre noe hyggelig for lokalsamfunnet, sier festivalsjef Jostein Forsberg.

Samisk festivalhelg i Oslo

Márkomeannu er en av de største samiske festivalene, og har publikum fra flere land. Vanligvis arrangeres den i Nordland, men i år flyttes festivalen til Oslo.

– Først ville vi se på muligheten for å nedskalere, men det ville blitt veldig kostbart, sier daglig leder Ane Margrethe Ugelvik.

Så tok Salt art and music i Oslo kontakt. De ønsket å arrangere en samisk kveld. Det ballet på seg og ble til en hel helg med samisk musikk.

Daglig leder for festivalen Márkomeannu, Ane Margrethe Ugelvik, er glad for at den samiske festivalen blir arrangert i år også. Foto: Márkomeannu

Blant artistene som skal opptre er Marja Mortensson og Keiino.

– Jeg er veldig glad for samarbeidet. Alternativet ville vært å ikke ha noen festival. Márkomeannu er en unik møteplass for samer, som betyr mye for mange, sier Ugelvik.

Under Márkomeannu 2019 var Mari Boine en av artistene. I år arrangeres festivalen 24. og 26 juli i Oslo. Foto: Márkomeannu

Flerkameraproduksjon i Nidarosdomen

Olavsfest i Trondheim blir hovedsakelig digital. I en uke fra 28. juli til 3. august streames ulike aktiviteter, og hver kveld filmes konserter i Nidarosdomen med flerkameraproduksjon.

– Det blir en festival som blir annerledes, men den skal ligne på det Olavsfest bruker å være, sier direktør Petter Myhr.

Direktør i Olavsfest, Petter Myhr, lover at festivalen skal være slik den bruker å være, bare digitalt. Foto: Eivind Stuevold

I tillegg skal det være en rekke livekonserter for publikum på Byscenen, og kinovisninger.

Regler for konserter Ekspandér faktaboks Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer til stede. Slike arrangementer kan for eksempel være konserter, teater og kino. Krav for å gjennomføre en konsert: De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.

De som gjennomfører arrangementer bør følge relevante standarder for smittevern. Kilde: Helsedirektoratet

Digital festivalsommer

Noen av Norges største festivaler skal i samarbeid med DNB ha digitale konserter.

Blant annet Stavernfestivalen, Øyafestivalen, Pstereo og Parkenfestivalen skal streame sine festivaler.

Parkenfestivalen i Bodø har fått mange gode tilbakemeldinger fra publikum som er glade for at det blir festival likevel. Foto: Parkenfestivalen

Parkenfestivalen i Bodø ble med på laget og skal i tillegg til stream, ha 200 personer på selve festivalområdet i Rensåsparken 21. august.

– Det kan selvfølgelig ikke erstatte den virkelige Parkenfestivalen, men vi skal gjøre vårt beste for at alle skal få en god parkenfølelse uansett, sier festivalsjef Gøran Aamodt.

Denne våren har på mange måter vært surrealistisk for festivalsjefen, og han legger ikke skjul på at de lenge håpet at festivalen kunne gjennomføres som normalt.

Gøran Aamodt frykter at mange kommer til å gå konkurs som en følge av pandemien. Foto: Parkenfestivalen

Aamodt forteller at stemningen i bransjen fortsatt er sjokkartet. Parkenfestivalen klarer seg, men flere aktører kommer til å gå konkurs, sier han.