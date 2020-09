Norske bedrifter venter lav vekst – dystert for oljeleverandørene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Lettelsene i smitteverntiltakene har bidratt til at etterspørselen fra både husholdningene og næringslivet har tatt seg opp. I tillegg har en unormalt stor andel nordmenn feriert i Norge, og det har ført til en god sommer for mange husholdningsrettede bedrifter, står det i undersøkelsen Regionalt nettverk, som er laget for Norges Bank.

Usikkerheten fremover beskrives som uvanlig stor for bedriftene. Mange reduserer derfor investeringene. Utviklingen avhenger mye av smittetall og tiltak for smittevern.

Regionalt nettverk er en temperaturmåler for norsk økonomi, som er sentral når Norges Bank skal sette renten. Undersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, og er basert på intervju med ledere for over 300 bedrifter.

Oljefall – tross oljeskattepakke

Veksten trekkes opp av varehandelen og husholdningsrettet tjenesteyting. Bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og næringsrettet tjenesteyting, opplever også vekst. Men:

Aktiviteten hos oljeleverandørene og eksportindustrien, som er blant de hardest rammede av koronakrisen, har fortsatt å falle.

– Nye skatteregler for oljeindustrien stimulerer til økte investeringer i oljeindustrien, og kontaktene venter at aktiviteten gradvis vil ta seg opp. De tror imidlertid at det vil ta litt tid før den nye skattepakken får full effekt, og de venter derfor videre fall i aktiviteten de neste seks månedene, står det i rapporten.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge 116 761 total 5 468 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 419 199 total 109 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Lite løft for reiseliv

Undersøkelsen viser at en av åtte bedrifter venter lavere reiseaktivitet det neste året på grunn pandemien.

– Til tross for at reiseaktiviteten har tatt seg noe opp de siste tre månedene er den fortsatt på svært lave nivåer. Også ordreinngangen hos reiselivsbedriftene er svak, og bedriftene ser for seg at bedringen tidligst vil komme i løpet av neste år.

Bransje Antall permitterte Andel permitterte Overnattings- og serveringsvirksomhet 1 630 1.21% Industri 1 355 0.6% Forretningsmessig tjenesteyting 1 019 0.59% Transport og lagring 836 0.58% Bygge- og anleggsvirksomhet 1 061 0.41% Vis alle

Forventer ikke vekst i sysselsetting

Bedriftene har økt antall ansatte gjennom sommeren, men veksten var mindre enn ventet i mai. Over halvparten av bedriftene permitterte deler av arbeidsstokken i vår, mens en drøy fjerdedel av bedriftene har fortsatt permitterte ansatte i dag.

I industrien, oljeleverandørnæringen og i kommune- og sykehussektoren planlegges det en reduksjon i sysselsettingen.

Undersøkelsen har gjort intervjuene på ulike tidspunkt, der de første ble gjort i starten av august.

– De stigende smittetallene gjennom intervjuperioden kan ha bidratt til at bedriftene som ble intervjuet i den første uken, var litt mer optimistiske enn de som ble intervjuet i løpet av de siste to ukene