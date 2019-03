Norske barn bombarderes med reklame for Botox, alkohol og gambling

Tusen norske tenåringer mellom 15- og 16-åringer ble i fjor spurt om reklame og personvern av forskere ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, som er en del av Oslo Met. Markedsføringen av kosmetiske inngrep, pengespill og alkohol skjer ofte via sosiale medier.

Denne typen markedsføring mot barn er ulovlig i Norge.

Forskerne fant tre urovekkende hovedfunn blant i den landsdekkende undersøkelsen:

Nesten 80 prosent har fått reklame for pengespill

48 prosent har fått reklame for plastisk kirurgi eller kosmetisk behandling med Botox

25 prosent har fått reklame for alkohol.

Rundt 80 prosent av de spurte svarer at de ikke vil ha denne typen markedsføring

Ylva Elling synes det er skremmende med reklame for Botox til barn. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende høye tall. Vi ble rett og slett overrasket over hvor mange barn i Norge som oppgir at de har blitt eksponert for markedsføring om alkohol, gambling og Botox, sier forsker Thea Grav Rosenberg.

Flest jenter oppgir at de eksponeres for markedsføring av kosmetiske inngrep.

NRK har tatt med seg 13- og 14-åringer til utstillingsrommet på Oslo Met. Forskerne har skrevet ut plakater av reklame barn har blitt eksponert for på mobilene deres.

Stella Solhaug Laska liker ikke at barn får reklame om utseende. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

To jenter studerer plakatene. Det de ser skremmer dem.

– Jeg synes det er dumt at barn skal få den type reklame og få tanker om hvordan man bør se ut, sier Stella Solhaug Laska.

– Det skremmer meg litt. De er jo interessert i å selge ting som hjelper med å endre utseendet, sier Ylva Elling.

Elisabeth Lier Haugseth er direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet vurderer sanksjoner

Forbrukertilsynet er kritiske til praksisen.

– Forbrukertilsynet kan slå ned å fatte vedtak med økonomiske sanksjoner, det vil si tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Det er noe vi vil vurdere hvis ikke vi får klinikkene med på å endre praksis, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukertilsynet gjennomførte nylig en tilsynsaksjon for å sjekke markedsføring for kosmetiske behandlinger hos påvirkere og klinikker. Resultatet viser at omfanget av reklamen er stort.

Etter aksjonen har Forbrukertilsynet sendt brev til 6 klinikker og 6 påvirkere for å opplyse om hvilke regler som gjelder når man markedsfører seg i kanaler hvor barn ferdes.